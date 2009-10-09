گزارش کمیسیون ویژه در مورد لایحه هدفمندی یارانه/ اصلاح قانون خدمت نیمه وقت بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش رو تشکیل جلسه می دهد .

دستور کار هفتگی مجلس در این هفته به این شرح است :

- گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 87.10.10 به تصویب رسید) (این لایحه در جلسه علنی مورخ 88.6.3 به مدت یک ماه مسکوت ماند)

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح ماده (19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347. (اعاده شده از شورای نگهبان).

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ . (ادعاه شده از شورای نگهبان)

- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان.

- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده). (این طرح در جلسه علنی مورخ 88.1.15 به مدت دو هفته مسکوت ماند).

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین.