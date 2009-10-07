رکورد مس را شکستیم / میل به پیروزی شاگردانم را تحسین می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پیروزی تیمش برابر مس در کرمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: شکست دادن تیم قدرتمند مس در خانه اش، نتیجه ارزشمندی بود، ضمن اینکه نباید فراموش کرد آنها در 24 هفته متوالی در خانه خود نباخته بودند که این مسئله کار تیم استقلال را ارزشمندتر می کند.

وی با بیان اینکه تیمش در یک بازی بسیار سخت سربلند از زمین مسابقه خارج شده است، افزود: برای این موفقیت برنامه داشتیم. بازیکنان ما به خوبی توانستند نقاط مثبت و حیاتی تیم مس را خنثی کنند که این مساله نقش بسیار مهمی در پیروزی تیم ما داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: بازیکنان استقلال در این دیدار عملکرد قابل قبول و منطقی را از خود ارائه کردند و با استفاده از موقعیت‌های خود، زمینه کسب این 3 امتیاز ارزشمند را فراهم کردند.

مرفاوی در پایان گفت: من بازیکنانم را به خاطر تلاش و فعالیت بسیار در این دیدار و همچنین میل به پیروزی که در تک تک آنها وجود داشت، تحسین می کنم و امیدوارم در بازی‌های آینده هم روند رو به رشد استقلال ادامه داشته باشد.

تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی در مسابقه عصر چهارشنبه برابر مس کرمان موفق شد با کسب 22 امتیاز به صدرجدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر صعود کند.