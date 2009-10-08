طرح ساماندهی منطقه حصار کرج آغاز شد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح از دو روز گذشته با همکاری فرماندهی انتظامی استان تهران و کرج، شهرداری، آتش نشانی و بهزیستی آغاز شده است.

وی افزود: در این منطقه خانوارهای توزیع و مصرف کننده مواد مخدر بسیاری زندگی می کنند که باعث کاهش امنیت حصار شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منطقه حصار چشم کرج است و مسافرانی که از جاده چالوس به سمت کرج سفر می کنند با این محیط روبرو می شوند، تصمیم به جمع آوری افراد سارق و معتاد به خصوص معتادان پرخطر گرفته شد.

کولیوند بیان داشت: در اجرای این طرح در راستای زیباسازی شهر و منطقه کلیه بیقوله های موجود تخریب می شود و افراد معتاد توزیع و مصرف کننده مواد مخدر ساکن این اماکن به دستگاه قضا معرفی و بر اساس میزان جرم حکم برای آنها صادر می شود.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: برخی افرادی که دستگیر می شوند به موسسه ترک اعتیاد معرفی و اعزام می شوند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی این منطقه ها سعی شده که خانه های سند دار از مالکان خریداری و مشکل واحدهای بی سند برطرف شود.

این مسئول یادآور شد: در اجرای این طرح مسکن و شهرسازی، شهرداری، فرمانداری و چند دستگاه دیگر مهاجران به شهر خود باز می گردنند.

کولیوند از اجرای طرح فضای سبز در اماکن تخریبی این منطقه خبر داد.