تاخیر در امضای توافقنامه آشتی با فتح به سبب گزارش گلدستون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت : جنبش حماس از مصر خواسته است نشست امضای توافقنامه آشتی میان این جنبش و فتح را به سبب کنار گذاشته شدن "گزارش گلدستون درباره حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه" از سوی تشکیلات خودگردان و ابومازن را به تاخیر اندازد.



حماس و دیگر گروههای مقاومت پیشتر درباره پیامدهای منفی اقدام غیر قابل توجیه ابومازن بر روند گفتگوهای آشتی ملی فلسطینی هشدار داده بودند.



سامی ابوزهری سخنگوی حماس گفته است موضع رام الله (مقر تشکیلات خودگردان) در قبال گزارش گلدستون و جلوگیری از ارسال آن به شورای امنیت، شوکی به ملت فلسطین و امت اسلام وارد کرد.



وی در عین حال بر پایبندی اصولی حماس به تحقق آشتی ملی به عنوان یک گزینه غیر قابل برگشت تاکید کرد.



محمود الزهار عضو دفتر سیاسی جنبش حماس نیز اعلام کرد رهبران حماس برای بررسی موضوع مشارکت خود در نشست آتی قاهره نشست برگزار خواهند کرد.



وی گفت : من به تاخیر افتادن امضای توافقنامه آشتی را به سبب تاخیر در بررسی گزارش گلدستون ترجیح می دهم.



احمد ابوالغیط وزیرامور خارجه مصر پیشتر گفته بود توافقنامه آشتی ملی میان گروههای فلسطینی روز 26 اکتبر(چهارم آبان) امضا خواهد شد.



این در حالی است که حسین الشیخ از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح، برخی اعضای حماس را به مانع تراشی در برابر تحقق آشتی ملی و موفقیت تلاشهای مصر در این زمینه متهم کرد.



گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختف در جنگ علیه نوار غزه متهم کرده است.

مقرر بود این گزارش روز جمعه گذشته توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پیگری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بررسی شود، که در پی موافقت دو جانبه سران این رژیم و تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن بررسی آن 6 ماه به تعویق افتاد و به مارس 2010 موکول شد.