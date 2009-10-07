محاصره همه جانبه مسجدالاقصی با سکوت سرد مجامع مدعی حقوق بشر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه با صدور بیانیهای شدیداللحن اقدامات تروریستی و ضد بشری رژیم جعلی صهیونیستی در آغاز دور جدید حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم بیدفاع و مظلوم فلسطینی و تشدید محاصره و محرومیتهای فزاینده فلسطینیان به بهانههای واهی و کشته و مجروح شدن شماری از مسلمانان و آزادگان بیگناه فلسطینی نوار غزه و قدس شریف را محکوم نمود و خواستار تحریم رژیم اشغالگر قدس توسط مجامع بینالمللی شد.
در این بیانیه آمده است: محاصره همه جانبه مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمین وارد پنجمین روز خود میشود و از طرف رژیم غاصب و اشغالگر قدس شریف ورود فلسطینیان به این مکان مقدس ممنوع اعلام شده و حتی ارسال مواد غذایی ضروری، آب و لوازم و وسایل درمانی ـ بهداشتی به شدت تحریم شده است اما متأسفانه سکوت سرد مجامع مدعی حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
باردیگر شیون و ناله مادران و کودکان مظلوم و بیگناه، ستمدیده و رنجور اما، مقاوم و سرافراز فلسطین در گوش جهانیان طنین انداز شده و صدای رسای مظلومیت تنیده شده در حقانیت فلسطین قهرمان گوشها را متوجه جنایات بیشمار و ضدانسانی رژیمی نژادپرست و خونآشام میکند و همچنان آه مادران فرزند مرده و فرزندان یتیم و بیسرپناه و آواره را از سرزمینهای اسلامی که، روزی قدمگاه پیامبران عظیم شریعت الهی بود، شنیده میشود و انسانیت و حریت را به حمایت میخواند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سران کشورهای اسلامی به خصوص دول عربی که بایستی با محکومیت شدید این گونه اقدامات وحشیانه و حملات ددمنشانه هر گونه رابطه اقتصادی، تجاری و سیاسی خود را با رژیم سراسر ظلم و فساد و تبعیض اسرائیل غاصب قطع نمایند سکوت مرگبار اختیار کرده و دم فرو بسته و به روابط پنهانی خود با دولت جعلی صهیونیستی ادامه میدهند. این سیاست یک بام و دو هوایی برخی از دول عربی چه معنایی جز خباثت و دست داشتن در جنایات ضد بشری اسرائیل و خیانت به جهان اسلام دارد، که تاریخ آن را در اوراق خود برای آیندگان ثبت و ضبط کند.
همچنین در ادامه بیانیه آمده است: بر ملتهای مسلمان و آزاده پوشیده نیست که این حملات، تحریمها و محاصرههای سنگین اسرائیل جنایتکار علیه فلسطینیان مظلوم دلیلی جز گرفتن انتقام برای جبران شکستهای مفتضحانه و پی در پی آن رژیم در جنگ علیه غزه و لبنان و ناکامیهای فراوان در عرصه بینالملل، مجامع و سازمانهای جهانی به خصوص در صحن علنی سازمان ملل متحد و ناتوان ماندن آنها از اقناع سایر کشورها و ملتها و به ویژه ناتوانی در جلوگیری از روند شکل گیری و تقویت موج بیداری اسلامی در سطح منطقه ندارد.
علاوه بر این موارد انتفاضه بزرگ مسجدالاقصی و قدس شریف و خیزش عظیم ملتهای مسلمانان و آزادگان جهان در مقابل سر کشیها و خودکامگیهای روزافزون رژیم منحوس صهیونیستی از جمله دیگر دلایل آغاز دور جدید حملات علیه مردم بیدفاع فلسطین مقاوم است.
این شورا وحدت ملی و انسجام اسلامی تمامی گروهها و احزاب و اقوام و ساکنان اصیل فلسطینی و تداوم مقاومت اسلامی برای رویارویی با تهدیدات رژیم صهیونیستی را تنها راه پیروزی در این نبرد نابرابر و ناجوانمردانه خواند و اینگونه اقدامات تحریک آمیز اسرائیل را دلیلی قاطع بر تداوم خط مشی توسعه طلبانه و خصمانه آن دانست.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه از تمام سران کشورهای اسلامی و ملل جهان خواست تا با انجام اقدامات تأمینی و مناسب خود در سطح بینالملل و همکاری سازمانهای فرامنطقهای و بینالمللی ضرورت پایبندسازی رژیم صهیونیستی را برای عمل به تعهداتش در قبال قطعنامههای سازمان ملل متحد و دیگر قوانین بینالمللی مبنی بر متوقف ساختن طرح این رژیم برای یهودی سازی بیتالمقدس را انجام داده و با قطع روابط تجاری و تحریم کالاهای شرکتهای اسرائیلی یا وابسته به اسرائیل و حامیان مالی و تجاری وی همراه با برگزاری راهپیمایی و تظاهرات ضد صهیونیستی اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم نمایند.
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