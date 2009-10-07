موج خشم از ابومازن غزه را فرا گرفت/ درخواست برای انحلال تشکیلات خودگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، تظاهرات گسترده ای در نوار غزه بر ضد ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شد.



شرکت کنندگان در این تظاهرات، ابومازن را خائن توصیف کردند و خواستار انحلال تشکیلات خودگردان شدند.



موج خشم و انزجار از ابومازن، مناطق فلسطینی از جمله نوار غزه را فرا گرفته است و مردم فلسطین از رئیس تشکیلات خودگردان به سبب درخواست برای تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت خشمگین هستند.



موضع خفت بار ابومازن، رضایت صهیونیستها و غرب را به دنبال داشته است،



گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختف در جنگ علیه نوار غزه متهم کرده است.

مقرر بود این گزارش روز جمعه گذشته توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پیگری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بررسی شود، که در پی موافقت دو جانبه سران این رژیم و تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن بررسی آن 6 ماه به تعویق افتاد و به مارس 2010 موکول شد.