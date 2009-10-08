600 معتاد پرخطر در کرج دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ ناصر اصلانی ظهر پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در تالار شهیدان نژادفلاح کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای طرح انتظام بخش نجات دو در منطقه حصار کرج تاکنون پس از گذشت سه روز بیش از 600 معتاد پرخطر و 170 توزیع کننده مواد مخدر توسط پلیس استان تهران و کرج دستگیر شدند.

وی افزود: تیمهای غیرمحسوس و آشکار در این منطقه مستقر شدند تا با هر فرد مخل امنیت و آسایش مردم برخورد کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین با همکاری فرماندهی انتظامی استان تهران مقرر شد که دو ایستگاه پلیس شبانه روزی در این منطقه مستقر شود که در حال حاضر یک ایستگاه فعال شده و ایستگاه دیگر بعد از هفته ناجا مستقر خواهد شد.

اصلانی بیان داشت: این عملیات هنوز ادامه دارد و ماموران به محض مشاهده افراد و معتادان پرخطر آنها را دستگیر و به مرجع مربوطه انتقال می دهند.

فرمانده انتظامی کرج عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح، دادستان عمومی و انقلاب و امام جمعه کرج همچنین دستگاه های مربوطه همکاری های لازم را ارائه دادند.

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی استان تهران از دیروز به مدت یک هفته در تالار شهیدان نژادفلاح کرج دایر شده است و علاقمندان می توانند از 9 تا 21 به این نمایشگاه مراجعه کنند و از نزدیک با دستاوردهای پلیس آشنا شوند.