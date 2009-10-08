راهیابی تیم بسکتبال با ویلچر جانبازارن و معلولان گلستان به رقابتهای دسته یک کشور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان استان در جشنواره بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین کشور که در تهران برگزار شده بود، قهرمان شد.

در این مسابقات تیمهای اذربایجان شرقی، گیلان، ایلام، یزد، فارس، آذربایجان غربی، کرج، مازندران، قم، چهارمحال بختیاری‌، کرمان و قزوین شرکت داشتند که تیم گلستان با پنج برد و یک باخت به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای فارس و ایلام دوم و سوم شدند.



جعفر دانشور، بهمن واثقیان، تاج محمد رحیمی، رحیم بشارت، عبدالصالح دانشمند، مشهدمحمدقره باش ، عبدالجلیل قرنجیک، حشمت الله بذرافشان، امید ملاقربانی، محسن شکوری با مربی محمد صفا عید محمدی و سرپرست سلیمان لشگربلوکی در تیم گلستان شرکت داشتند.