بلاد شاپور محل چرای دامها/آثار دوره ساسانی در معرض تخریب جدی

به گزارش خبرنگار مهردر یاسوج، شهر قدیمی دهدشت بر اساس دست نوشته های تاریخی، "بلاد شاپور" نام داشت و توسط شاپور اول ساسانی، فرزند اردشیر اول ایجاد شده و بر اساس فارسنامه ناصری این شهر باستانی زمانی یک شهر بزرگ بوده است.

این شهر حدود دو هزار خانه، مسجد، حمام و کاروانسرا داشت که بسیاری از این آثار هنوز برجای مانده است. بلاد شاپور در اواخر دوره صفویه به خاطر عدم امنیت در راه های بازرگانی آن صدماتی دیده و در زمان هرج و مرج دوره زندیه غارت و ویران شد.

این شهر باستانی از معماری خاصی بر خوردار است و آثار زیبایی از قبیل آب انبار، امامزاده ها، ارگ حکومتی و برج و باروها در آن مشخص است که توجه محققین و صاحب نظران آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.

مصالح به کار برده شده در این بناها از نوع گچ ساروج، آهک، لاشه و تنها در سقف گنبدی حمام آن آجر به کار رفته است.

مرگ معتادان جوان تن بلاد شاپور را می لرزاند

اما مکانی که می توانست با جذب گردشگران داخلی و خارجی صنعت توریسم این شهر را رونق بخشد و به افزایش سطح درآمد مردم کمک کند، اکنون به مکانی امن و بی خطر برای معتادین پر خطر و نقطه ای کور و هراس انگیز برای شهروندانی بدل شده که شاید آرزو کنند هرگز این میراث کهن و نشان تمدن را نداشتند که اینک به دلیل بی توجهی مسئولان به جای هویت بخشی بستری برای هویت سوزی و زوال جوانان این شهر شده است.

شاید آن روز که شاپور ساسانی بنای این شهر را نهاد تا آبادانی را به مردمانش هدیه دهد، هیچگاه گمان نمی برد که روزی به جای زندگی، مرگ در آن سکنی گزیند و بوی تلخ نیستی در کوچه پس کوچه های آن به مشام برسد .

بوی تلخی که به کوچه های شهر جدید دهدشت نیز می رسد تا باز خبر دهد که زیر سقف بناهای هزار ساله بلاد شاپور، جوانی دیگر از مصرف افیونهای دنیای مدرن مرده است، مرگ سردی که تن بلاد شاپور را همچون مردمان این دیار می لرزاند.

تاکنون جنازه بیش از 30 معتاد از این مکان باستانی جمع آوری شده است

یکی از فعالین فرهنگی این شهر گفت: تاکنون جنازه بیش از 30 معتاد را از این منطقه باستانی جمع آوری کرده اند که بر اثر استعمال مواد مخدر جان سپرده اند.

اکبر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: شهر تاریخی بلاد شاپور که قدمتی بیش از هزار و 500 سال دارد، اکنون محل گردهمایی معتادان این شهر شده است.

وی تصریح کرد: اگر هر روز به این منطقه تاریخی بروید معتادان پرخطری را می بینید که یا آنجا خواب هستند یا مشغول استعمال مواد مخدر هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از معتادانی که جا و مکان ندارند و یا بر اثر اعتیاد دیگر توان حرکت ندارند، آنجا ساکن هستند و بیشترین چیزی که در محوطه آنجا جلب نظر می کند، سرنگ، آمپول و سایر ابزار استعمال مواد مخدر است.

آیین یادآور شد: حضور معتادان در این مکان علاوه بر تخریب این اثر باستانی، آن را تبدیل به زباله دانی از وسایل تزریق مواد مخدر کرده است که بوی تعفن از آن بلند می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در این بافت تاریخی امامزاده ای قرار دارد که تا چند سال پیش زائران فراوانی به آنجا می رفتند اما در حال حاضر درب امامزاده بسته شده و مردم به خاطر ترس از معتادین به این زیارتگاه نمی آیند.

آیین بیان داشت: هم اکنون هیچ توریستی به خاطر نبود امنیت از این مکان تاریخی دیدن نمی کند.

رژه روزانه احشام در کوچه پس کوچه های بلاد شاپور

یکی دیگر از فعالین فرهنگی این شهر نیز گفت: باتوجه به اینکه بافت ساختمانهای این شهر تاریخی از سنگ و گچ تشکیل شده است، طی سالهای گذشته برخی از افراد اقدام به تخریب این بناها می کردند و مصالح ساختمانی آن را برای ساخت خانه مورد استفاده قرار می دادند.

ماشاءالله افسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول بیست سال گذشته عده ای که دارای خانه و جا و مکان نبوده اند در بخشی از این محل سکونت کرده اند و به همین دلیل بخشی از بافت تاریخی ویران شده است.

وی بیان داشت: برخی از افرادی که در حاشیه این منطقه زندگی می کنند نیز از ابنای شهر تاریخی بلاد شاپور دهدشت برای نگهداری احشام خود استفاده می کنند و یا احشام خود را برای چرا به این منطقه می آورند.

افسر یادآور شد: میراث فرهنگی استان هم اکنون تنها ابنیه کاروانسرای شهر قدیمی را مورد حفاظت و مرمت قرار داده و سایر ابنیه در حال نابودی است.

وی یکی از دلایل تخریب این بناهای تاریخی را نبود اداره میراث فرهنگی در این شهرستان و عدم حفاظت از این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از ورود معتادان و احشام به این مکان، باید اطراف این منطقه تاریخی حصار کشی شود و محدوده آن از تعرض افراد مصون بماند.

اما در حالیکه اعتیاد گریبان بلاد شاپور و جوانان دهدشت را گرفته تا هویت دیرینه را از آنان بگیرد و داغ بر دل تاریخ و مادران کوه گیلویه بگذارد، مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان به دلیل آنچه دستور اکید سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کردند، حاضر به پاسخگویی به خبرنگار مهر نشدند.

شایسته بود مسئولان میراث فرهنگی کشور به خبرنگاران مهر نه به عنوان یک منتقد بدبین بلکه به عنوان چشمهای بیداری نگاه می کردند که نگران از بین رفتن این هویت جمعی هستند .

چرا که میراث فرهنگی سند هویت و شناسنامه یک ملت است، شناسنامه ای که اگر گم شد دیگر به جای آن المثنی صادر نمی شود.