فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها تاثرگذار نبوده است

سید امیرحسین قاضی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد بر ضرورت پژوهشهای عمیق قرآنی تاکید کرد و افزود: اگر این نوع پژوهش‌ها در سطح دانشگاه‌ها انجام شود، حسن‌های بسیاری خواهد داشت و علاوه بر اینکه باعث انس جوانان دانشجو با قرآن می‌شود موجب می شود تا به برخی مسائل و مدیریتهای گمشده جامعه پاسخ داده شود و راه ‌حل مناسب را پیش پای ما بگذارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران توسط جهاد دانشگاهی، این نهاد را یکی از پیشروان علم و پژوهش در کشور عنوان کرد و گفت: امید است این نهاد به عنوان نهادی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی جدی‌تر وارد شود و در ارتباط با حوزه و استفاده از توان دانشجویان، کار پژوهشی مبتنی بر قرآن را به عنوان بهترین روش‌ در نشر و گسترش فرهنگ قرآنی انجام دهد.

وی اجرای برنامه‌های قرآنی را در حفظ فضای عمومی جامعه موثر عنوان کرد و افزود: به دلیل دقیق بودن هدف‌گذاری‌ها در این نوع فعالیت‌ها، متاسفانه نتوانستیم بهره‌وری لازم را داشته باشیم.

همچنین حجت‌الاسلام دکتر حسین احمری معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیز افزود: پیشنهاد می‌کنم یک شورای قرآنی بین دانشگاه‌های متعدد در هر یک از شهرهای استان از جمله مشهد تشکیل شود تا با همفکری، کارها و برنامه‌های تاثیرگذار و جدید پیش‌بینی و از موازی کاری پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد: در دانشگاه‌ها فعالیت‌های بسیاری در زمینه قرآن انجام می‌شود اما هر چقدر که در این زمینه کار کنیم، کم است و آن گونه که باید در شان قرآن و نیاز ما به این منبع الهی است.

احمری ادامه داد: همه باید در این جهت تلاش کنند تا قرآن بر دانشگاه حاکم شود که تاثیر آن بر علم و تزکیه نفس در دانشگاه است و این امر نیروهای با ایمان و عالمی را به جامعه و آینده تقدیم خواهد کرد و این امر باعث برکت و حفظ نظام است که در این راستا برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های قرآنی نظیر بیست ‌و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران بسیار مفید است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد محورهای فعالیت‌ فرهنگی در این دانشگاه را در دو محور قرآن و نماز عنوان کرد و گفت: برگزاری همایش کشوری مسئولان کانون‌های قرآن و عترت، برگزاری مسابقات سالانه قرآن در سطح دانشجویی و کارکنان دانشگاه آزاد، برگزاری همایش قرآن و علوم روز نیز در سال تحصیلی جاری پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد پیشنهاد کرد یک شورای قرآنی بین دانشگاه‌ها تشکیل شود.