امیدوارم مربیان تیم ملی بازی های مرا مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این بازیکن تیم فوتبال استقلال اهواز که دو گل برای تیمش در برابر پیکان تهران به ثمر رساند پس از پایان این بازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استقلال اهواز در هفته های قبل هم خوب بازی می کرد ولی متاسفانه فرصت های به دست آمده تبدیل به گل نمی شد ولی خوشبختانه در این بازی زحمت بچه ها کارساز واقع شد و موفق شدیم سه بار دروازه حریف را باز کنیم.

وی عنوان کرد: در این بازی چون در مقابل صدرنشین لیگ برتر باشگاه های کشور بازی می کردیم همه بچه های تیم از انگیزه بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و همه دیدند که بازیکنان استقلال اهواز چه بازی مطلوبی را در مقابل پیکان به نمایش گذاشتند و بازیکنان تیم صدرنشین، چاره ای جز تسلیم در برابر آنها نداشتند.

میداوودی در خصوص عملکرد مناسب خود در این بازی خاطرنشان کرد: امیدوارم همیشه اینگونه برای استقلال اهواز موثر واقع شوم و باعث کسب پیروزی برای این تیم شوم ولی باید اعتراف کنم که من به تنهایی زحمت کل تیم را به هدف متعالی که همانا گل زدن است، کشیدم.

بازیکن استقلال اهواز که در زمان علی دایی از بازیکنانی بود که همواره به اردوهای تیم ملی دعوت می شد در خصوص اینکه امیدوار است بعد از این بازی به تیم ملی دعوت شود، گفت: دعوت شدن به تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و من در هفته های اخیر بازی خوبی را به نمایش گذاشته ام که امیدوارم مربیان تیم ملی به بازی های من توجه داشته باشند.