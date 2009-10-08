ساختارهای اقتصادی و صنعتی در ایران دانش محور نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر جعفر توفیقی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر و در تشریح فضای کنونی علمی کشور افزود: مهمترین معضلی که صاحبان علم با آن مواجه هستند نبود بازار علمی در کشور است که این نوعی سرخوردگی و بی انگیزگی در کشور را موجب می شود.

وی با بیان اینکه پژوهش در کشور از روند مطلوبی برخوردار است، افزود: پژوهش در کشور کم نیست اما آنگونه که باید پژوهش های انجام شده در کشور مورد استقبال قرار نگرفته و مصرف نمی شود.

توفیقی افزود: یکی از بزرگترین محرکه های علمی دنیا کشش بازار است و باید این عامل را در کشور تقویت کنیم.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فنآوری بحث زیرساختها و تجهیزات علمی را یکی از مهمترین مولفه ها در زمینه توسعه علمی کشور دانست و گفت: بخش دانشگاهی کشور کمترین استفاده را از امکانات ارزی کشور دارد.

توفیقی ادامه داد: بسیاری از آزمایشگاه های کشور ایران مربوط به 30 سال قبل است و این بحث جدی است در حالی که برای رقابت در عرصه علمی بین المللی نیازمند تجهیزات و امکانات مدرن است.

وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل سیاسی پیش آمده طی ماه های اخیر در کشور گفت: انگیزه نسل جوان و دانشمند به عنوان یک عامل مهم است و تحولات سیاسی نقش مهمی در انگیزه نسل دانشجو و جوان کشور دارد.

توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت نخبگان در کشور شدت بیشتری گرفته است، افزود: در مقطع کنونی هر کسی مدعی این است حق با جریان وی است و وقتی کشور دچار تنشهای سیاسی می شود و سیاستمداران توجه نمی کنند که فعالیت آنان چه تاثیر منفی برای روی انگیزه نخبگان کشور می گذارد.

روند مهاجرت نخبگان در کشور نگران کننده است

رئیس دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه مهاجرت نخبگان تشدید شده است، افزود: روند مهاجرت نخبگان در کشور نگران کننده است و چون نیروی انسانی به عنوان یک عامل و سرمایه اساسی برای کشورها است و باید فضای فعلی نیازمند بازنگری است.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فنآوری با تاکید بر اینکه فضای علمی در هر کشوری با فضای امنیتی و نظامی سازگار نیست، افزود: فضاهای امنیتی و نظامی در هر کشوری که باشند سرمایه های علمی و اقتصادی را فراری می دهند و کشورهای موفق تر هستند که بتوانند فضاهای امنیتی و نظامی را به فضاهای اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند.

توفیقی با بیان اینکه تبدیل شدن فضای کشور به فضای امنیتی و نظامی ویژگی اصلی جریانات چند ماه اخیر کشور بود، افزود: هیچ اشکالی ندارد در کشوراختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما این اختلاف سلیقه ها و برخوردها باید در یک فضای باز اجتماعی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا در یک فضای نظامی و امنیتی باشد.

تعاملات علمی در حال حاضر به پایین ترین حد خود رسیده است

توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر تعاملات علمی به پائین ترین حد خود رسیده است، افزود: فضای نظامی و امنیتی فضای مناسبی برای رشد علمی در کشور نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط با بسیاری از مراکز علمی بین المللی کاهش یافته است. توفیقی گفت: فعالیتهای علمی کشور بعد از انقلاب روند قابل قبولی داشته و در بسیاری از زمینه ها جهش های خوبی داشته است.

توفیقی افزود: در زمینه های مختلف علمی و جذب دانشجو کشور توانسته گامهای موثری را بردارد و نتایج و دستاوردهای مطلوب را کسب کند همچنین در زمینه تعداد دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دوره های تحصیلات تکمیلی، پارکهای فنآوری و توسعه اعضای هیئت علمی کشور جهش خوبی داشته است.

وی ادامه داد: دولتها دستاوردهای مختلف خوبی داشتند و برخی مسائل فراز و نشیب هایی داشته است.

توفیقی تاکید کرد: در دولت نهم برخی نکات مثبت و منفی وجود داشت، برخی روندها در گذشته شروع شده بوده دنبال شده است ولی با سرعتی که در برنامه سوم شروع شده بود دنبال نشد، در حالی که از نقاط قوت و تاکید در دولت هشتم به دلیل زمینه کار آفرینی بود به عنوان نمونه در بحث پارکهای فنآوری از گذشته شروع شده است روند کندی را شاهد هستیم و تحقق برنامه ریزی ها در این زمینه شتاب لازم را ندارد.

افزایش بی رویه جمعیت دانشگاه ها مشکل کنونی جامعه علمی کشور است

توفیقی مشکل کنونی علمی کشور را افزایش بی رویه جمعیت دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: در گذشته در دانشگاه پیام نور یک روال منطقی در زمینه توسعه دنبال می شد به خصوص در دانشگاه پپام نور بدونه توسعه امکانات و تجهیزات در زمینه جمعیت دانشجویی و رشته های تحصیلی توسعه پیدا کرد.

وی تصریح کرد: واحدهای دانشگاه پیام نور که دارای روال منطقی در زمینه توسعه داشت افزایش بی رویه پیدا کرد و در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که است مسائل کیفی آموزش در این دانشگاه لطمه دیده است.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فنآوری ادامه داد: تعطیل شدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری یکی دیگر از نقاط ضعف دولت نهم در زمینه علمی بود که این شورا یک مزیت جدی در قانون جدید وزرات علوم در کشور محسوب می شد و اساسا این را طراحی کرده بودیم تا بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

توفیقی افزود: در شورای عالی علوم و تحقیقات تلاش داشتیم برنامه ریزی علمی کشور را فرابخشی کنیم در این قانون وزارت علوم و دانشگاه ها در کنار سایر وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی برنامه علمی کشور را تدوین کنند برنامه ریزی یک طرف مشکل بزرگ توسط وزارت علوم و دانشگاه ها بود و این مشکل باید حل شده و عرضه و تقاضا باید با هم هماهنگ می شد این شورا تعطیل شد و در سایر شوراها ادغام شد و عملا کارایی خود را از دست داد و حاصلی نداشت.

تداخل وظایف با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهوری از مهمترین مشکلات و ضعفها در دولت نهم بود

وی افزود: تداخل وظایف با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهوری از مهمترین مشکلات و ضعفها در دولت نهم بود تشکیل این معاونت می توانست نقطه مثبتی باشد از توسعه علمی کشور حمایت کند و در بسیاری از زمینه ها می توانست گره گشایی توسعه علمی کشور باشد و در سطح ملی موانع توسعه علمی را بین برد عملا در وظایف وزارت علوم دخالت کرد.

توفیقی گفت: تلاشی که در گذشته برای استقلال دانشگاه ها شده بود و نبود تعدد مراکز تصمیم گیری حوزه علمی و دانشگاهی مورد تاکید بود عملا این معاونت در بسیاری از حوزه ها به خصوص در سیاستگذاری پژوهشی و فنآوری تداخل به وجود آمد و یکی از مشکلات مهمی که در دولت نهم بوجود آمد با معاونت تحقیقات و فنآوری بود.

رئیس دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف افزود: بنده به عنوان کسی که در تدوین برنامه سوم و چهارم نقش داشتم به نظر من سیاست های قانون چهارم را دنبال کنند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری را احیا کنند چون این شورا می تواند نقش مهمی در زمینه رفع معضلات علمی کشور داشته باشد در زمینه پارک های تحقیقات و فنآوری باید با جدیت کارها دنبال شود.

توفیقی افزود: جلوی کمیتهای بی رویه را بگیرند و متناسب با جمعیت دانشجویی منابع و اعتبارات تزریق شود البته در قانون چهارم داریم اما باید متناسب با آن امکانات و منابع به دانشگاه ها تزریق شود که این کار در دولت نهم صورت نگرفت.

حذف هیئت امنای دانشگاه ها یک عقب گرد بزرگ در عرصه علمی کشور خواهد

وی با اشاره به وجود زمزمه های در قانون برنامه پنجم مبنی بر حذف هیئت امنای دانشگاه ها گفت: ماده 49 قانون برنامه چهارم و بحث هیئت امنا در صورت حذف یک عقب گرد بزرگ در عرصه علمی کشور خواهد تجربه امروز دنیا نشان داده که دانشگاه ها باید مستقل باشند و در زمینه علم و فنآوری موفق عمل کنند.

توفیقی با اشاره به نقش جامعه علمی کشور گفت: یکی از ایردات مهمی که می توان به نقشه جامعه علمی کشور داشت باید با قوانین برنامه توسعه کشور هماهنگ باشد سندی که به عنوان نقشه علمی کشور بیرون آمد با آنچه که از آن تعریف می شد همخوانی نداشت این سند از ابتدا بر این اساس مورد توجه قرار گرفت که در جزئیات بیشتر وارد شود و در کلیات وارد نشود و به نظر من ممکن است نتواند راهگشایی بیشتری از وضعیت موجود را داشته باشد.