نخستین نمایشگاه مطبوعات سهند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرهاد روشنی شهردار شهر جدید سهند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در راستای سیاست های فرهنگی و اجتماعی شهرداری سهند و ارج نهادن به فعالیت های باارزش رسانه های گروهی برگزار می شود.

وی افزود: پس از برگزاری موفق و بازتاب گسترده چهارمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تبریز و تاثیر گذاری آن در رشد فرهنگی، تصمیم به برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سهند گرفته شد.

وی با بیان اینکه شهر جدید سهند اولین میزبان نمایشگاه مطبوعات بعد از تبریز است، ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه اعتلای فرهنگی سهند را در پی داشته باشد.

شهردار سهند بر لزوم پرداختن به موضوعات فرهنگ را در این شهر مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: زمینه های زیادی برای توسعه فرهنگی این شهر وجود دارد و استقرار اداره ارشاد می تواند حرکت مهمی در این راستا باشد.

روشنی خاطرنشان کرد: تلاش شهرداری سهند بر آن بوده تا در تمامی پروژه های عمرانی صبغه فرهنگی ایرانی و اسلامی به کار گرفته شود.

وی مطبوعات را داوران بی طرف و بی غرض خواند و تلاش آنها را در راستای اعتلای کشور دانست و تاکید کرد: مطبوعات باید مورد توجه مدیران تمام دستگاه های مدیریتی و اجرایی باشد.

روشنی گفت: تعامل با قشر خبرنگار توسعه پایدار را در جامعه به همراه خواهد داشت.

نمایشگاه مطبوعات شهر سهند با مشارکت مطبوعات محلی، سرپرستی روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها از ساعت 9 صبح تا ساعت 19 و 30 دقیقه تا روز جمعه 17 مهر پذیرای علاقمندان است.