ادعای جدید رئیس "سیا" درباره سایت هسته ای"فوردو"

به گزارش خبرگزاری مهر، "لئون پانتا" در گفتگو با با مجله تایم با ذکر این ادعا اظهار داشت : به سازمان اطلاعاتی آمریکا دستور دادیم تا با دستگاه های اطلاعاتی اروپا برای کسب اطلاعات جامع تر درباره تاسیسات ایران همکاری کنند.

رئیس سیا در ادامه ادعاهای خود افزود : ما مسئله فوردو را در ماه ژانویه یعنی زمانی که دولت قبلی به مسئولیت بوش در حال ترک کاخ سفید و دولت جدید به ریاست اوباما در حال روی کار آمدن بود مطرح کردیم. و سپس بر روی این مسئله متمرکز شدیم تا اطلاعات دقیق تری را از این سایت که در داخل کوه ساخته شده به دست بیاوریم.

بنا به ادعای پانتا، از ماه فوریه سال جاری میلادی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا با همکاری سرویسهای جاسوسی انگلیس و فرانسه بر روی کشف این مسئله که چه اقداماتی در قم در حال انجام شدن است، متمرکز شدند.

بر اساس ادعای تایم، نخستین بار در سال 2006 بود که سرویسهای اطلاعاتی غرب متوجه سایت فوردو شدند و دلیل آن فعالیت بیش از حد در نزدیکی کوه های این منطقه بود. در آن زمان ایران در حال انتقال باتری های ضدهوایی به این منطقه بود و این عامل نشانه ای بود از اینکه اقداماتی مخفی در قم در حال انجام شدن است.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران ساخته شدن سایت فوردو را پیش از زمان مقرر و قانونی به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده و به نظر می رسد این تحرکات غرب به منظور کسب اعتبار از دست رفته سرویسهای جاسوسیشان انجام می شود.