دادستانها از حضور در جلسات شورای تامین شهرستانها منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد جواد حشتمی از دادستانهای شهرستانهایی که فرماندارنشان در این همایش مشارکت نکرده بودند خواست در جلسه شورای تامین شرکت نکرده تا موضوع رسیدگی شود.

وی ادامه داد: همینطور در تعامل، مدارا و همکاری با هرکدام از اعضای شورای تامینی که در این جلسه حضور ندارند باید تجدید نظر شود مگر اینکه سئوال، ذهنیت و مسئله های ایجاد شده رفع شود.

همایش مدیریت بحران با حضور فرمانداران، روسای ادارات اطلاعات، دادگستری، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و دادستانها استان گیلان پنجشنبه در رشت برگزار شد.