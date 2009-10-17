اجرای طرح بازآموزی مهارتی 21 میلیون شاغل

مرتضی شریف النسبی در گفتگو با مهر، سهم سازمان فنی و حرفه ای در طرح کارورزی سالجاری را 20 هزار نفر اعلام کرد و گفت: برنامه کلی جذب کارورز در سالجاری 100 هزار نفر است که توسط دستگاههای مختلف در حال اجرا است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: برنامه ریزی شده که از سوی دولت نصف حقوق کارورز پرداخت شود، ضمن اینکه مابقی آن نیز از سوی شرکت جذب کننده کارورز پرداخت می شود. طول دوره کارورزی 11 ماه خواهد بود و در این مدت نیز کارورز تحت پوشش بیمه قرار دارد.

شریف النسبی ادامه داد: در کنار اجرای طرح کارورزی توسط سازمان فنی و حرفه ای نیز 120 ساعت آموزش رایگان برای افزایش مهارت شغلی و سرمایه گذاری کارورزان ارائه می شود. برای 20 هزار نفری که توسط سازمان فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد نیز بودجه تامین شده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص شناسایی رشته های جدیدی که نیاز به آموزش فنی و حرفه ای دارند، گفت: رشته های مرتبط با نرم افزار و مدیریت از جمله نیازهای جدید شناخته شده است. در گذشته بیشتر آموزشهای سازمان فنی و حرفه ای فیزیکی بوده است که می توان به کار با دستگاه تراش، جوش و موارد دیگر اشاره کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان اجرای وظایف تعریف شده قانون کار و ماده 108 آن است که به اجرای باز آموزی و ارتقای مهارتهای پیشرفته و فراگیری مهارتهای روز اشاره شده است.

وی اجرای طرح بازآموزی مهارتهای پیشرفته برای شاغلان کشور را از وظایف جدید سازمان فنی و حرفه ای اعلام کرد و افزود: تعداد شاغلین کشور در حال حاضر 21 میلیون نفر است. در این ارتباط مهارت آموزی 3 میلیون دانشجوی دانشگاهها نیز در دستور کار است.