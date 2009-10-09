رویکرد طنطاوی نسبت به روبنده نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمدی حسن از نمایندگان پارلمانی مصر گفت: طنطاوی نباید در مقام خود باقی بماند، وی هرگاه مسئله‌ای بیان می‌کند الازهر را آزرده خاطر می‌کند.

طنطاوی مفتی الازهر در دیدار اخیر خود از یک دانشکده به یکی از دانشجویان دستور داد تا روبنده یا نقاب خود را از چهره بردارد و گفته بود که پوشش صورت سنتی است که ارتباطی با اسلام ندارد.

طنطاوی به عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات دینی مصر در آن جلسه متعهد می‌شود که روبنده یا نقاب را در تمام نهادهای آموزشی وابسته به الازهر ممنوع کند.

مسجد الازهبر در سال 359 هجری قمری ساخته شد و علمای بسیاری را از سراسر جهان اسلام جذب کرد. این مسجد طی سالها تبدیل به یک دانشگاه شد بزرگ شد. درحال حاضر امام الازهر توسط رئیس جمهوری مصر منصوب می‌شود.

در این میان منتقدان طنطاوی الزاماً با اظهارات وی درباره روبنده یا نقاب مخالف نیستند ما با تصمیم وی مبنی بر ممنوعیت آن ابراز مخالفت کرده‌اند.

حسن نماینده پارلمانی مصر در این رابطه گفت: اعتقاد دارند که پوشش صورت اجباری نیست و یک مزیت محسوب می‌شود اما نمی‌دانم چرا طنطاوی می‌خواهد آن را ممنوع کند و ممنوعیت آن باید در یک نهاد آموزشی دینی صورت بگیرد.

شیخ علی ابوالحسن رئیس سابق شورای فتوای مؤسسه مطالعات اسلامی قاهره گفت: اگرچه روبنده در اسلام برای زن واجب نشده است اما دانشگاه الازهر باید به زنان اجازه دهد که پوششی را که می‌خواهند انتخاب کنند.

وی گفت: هیچ مقامی حق ندارد به یک بانوی جوان دستور دهد که پوشش صورت خود را بردارد و این تنها در موردی که با هدف شناسایی و علل امنیتی صورت گیرد بلا اشکال است.

حسام باغات دولت را به رویکردهای استبدادی علیه زنانی که روبنده می‌پوشند متهم کرد.