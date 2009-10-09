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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۴۰

آخرین یادداشت‌های چه‌گوارا چاپ شد

آخرین یادداشت‌های چه‌گوارا چاپ شد

یادداشت‌های سال‌های 1966 و 1967 ارنستو چه‌گوارا مبارز مشهور آرژانتینی از طریق یک بنگاه انتشاراتی بولیویایی چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری "ریانوستی"، این یادداشت‌ها در ارتباط با سال‌هایی است که چه‌گوارا در این کشور (بولیوی) مشغول مبارزه بود.

نخستین یادداشت این مجموعه در 7 نوامبر 1966 نوشته شده و تاریخ نگارش آخرین آنها به 6 اکتبر 1967 برمی‌گردد.

وزیر فرهنگ بولیوی با اعلام این خبر، گفت: این یادداشت‌های پیشتر در سال 2008 و از طریق اینترنت منتشر شده است. قرار است در آینده نزدیک پژوهشی گسترده بر پایه این یادداشت‌ها صورت گیرد تا تحلیلگران مسائل سیاسی و تاریخی بتوانند از آنها بهره گیرند.‌

یادداشت‌های مذکور از سال 1985 به این طرف توسط دولت بولیوی گردآوری شده‌اند و قرار است کپی‌های آن به برخی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی ارسال شود تا در معرض دید عموم قرار گیرد.

چه‌گوارا در سال 1966 برای ادامه مبارزه جهانی‌اش به بولیوی رسید اما یکسال بعد در همین کشور کشته شد.

کد مطلب 960960

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