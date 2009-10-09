به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری "ریانوستی"، این یادداشتها در ارتباط با سالهایی است که چهگوارا در این کشور (بولیوی) مشغول مبارزه بود.
نخستین یادداشت این مجموعه در 7 نوامبر 1966 نوشته شده و تاریخ نگارش آخرین آنها به 6 اکتبر 1967 برمیگردد.
وزیر فرهنگ بولیوی با اعلام این خبر، گفت: این یادداشتهای پیشتر در سال 2008 و از طریق اینترنت منتشر شده است. قرار است در آینده نزدیک پژوهشی گسترده بر پایه این یادداشتها صورت گیرد تا تحلیلگران مسائل سیاسی و تاریخی بتوانند از آنها بهره گیرند.
یادداشتهای مذکور از سال 1985 به این طرف توسط دولت بولیوی گردآوری شدهاند و قرار است کپیهای آن به برخی کتابخانهها و مراکز فرهنگی ارسال شود تا در معرض دید عموم قرار گیرد.
چهگوارا در سال 1966 برای ادامه مبارزه جهانیاش به بولیوی رسید اما یکسال بعد در همین کشور کشته شد.
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