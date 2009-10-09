نتایج جدیدترین رتبه بندی دانشگاهها دنیا/ دانشگاه تهران در رده 368 دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست 200 دانشگاه برتر جهان توسط سایت معتبر Times Higher Education یا THE منتشر شد و دانشگاه هاروارد به عنوان برترین دانشگاه جهان در سال 2009 نشان داد به این زودی ها قصد واگذار کردن مقام خود را به عنوان برترین جهان به دانشگاهی دیگر ندارد.

از نکات جالب توجه دیگر در این جدول صعود 117 پله ای دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته و قرار گرفتن در رتبه 368 جدول در کنار دانشگاه جورجیا و شووای ژاپن است

از نکات جالب توجه دیگر در این جدول صعود 117 پله ای دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته و قرار گرفتن در رتبه 368 جدول در کنار دانشگاه جورجیا و شووای ژاپن است.

10 رتبه اول از میان این لیست 200 عنوانی به این ترتیب منتشر شده است:

رتبه اول: دانشگاه هاروارد آمریکا - رتبه دوم: دانشگاه کمبریج انگلستان- رتبه سوم: دانشگاه ییل آمریکا- رتبه چهارم: دانشگاه کالج لندن انگلستان- رتبه پنجم: دانشگاه آکسفورد و امپریال کالج لندن انگلستان- رتبه هفتم: دانشگاه شیکاگو آمریکا- رتبه هشتم: دانشگاه پرینستون آمریکا- رتبه نهم: موسسه تکنولوژی ماساچوست - رتبه دهم: موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا.

مشابه سالهای گذشته بیشترین بخش این لیست به نام دانشگاههای آمریکایی اختصاص یافته و 87 دانشگاه از این کشور در این لیست 399 تایی حضور دارند و پس از آن انگلستان با 47 دانشگاه بیشترین جایگاه را در این لیست به خود اختصاص داده است.

از میان کشورهای آسیایی ایران، ژاپن، چین، تایلند، هند، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی در این لیست حضور دارند که بالاترین رتبه به دانشگاه توکیو ژاپن و پس از آن دانشگاه هنگ کنگ تعلق دارد که به ترتیب در رتبه های 22 و 24 قرار گرفته اند

به گزارش مهر، همچنین دانشگاه تکنولوژی ماساچوست رتبه اول دانشگاههای مهندسی و تکنولوژی، دانشگاه هاروارد رتبه اول دانشگاههای علوم زیستی و بیو پزشکی، رتبه اول علوم انسانی و هنر و دانشگاه کمبریج رتبه اول دانشگاههای علوم طبیعی را به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه در جدولهای ارائه شده این است که دانشگاه هاروارد تمامی رتبه های سال گذشته خود را حفظ کرده و تنها در میان دانشگاههای مهندسی و تکنولوژی با سه رتبه سقوط در جایگاه 22 قرار گرفته است. موسسه تکنولوژی ماساچوست نیز در علوم انسانی با یک رتبه سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه دوم و در علوم اجتماعی با افت دو پله ای به رتبه 12 رسیده است. این دانشگاه همچنین در رشته هنر با هفت رتبه سقوط در جایگاه 27 جدول قرار گرفته است.

در این میان تنها دانشگاه کمبریج است که در زمینه های مهندسی و تکنولوژی یک رتبه، علوم طبیعی دو رتبه، علوم اجتماعی یک رتبه، و هنر نیز یک رتبه صعود داشته و به رده های بالاتر جدول دست یافته است.

به گزارش مهر، از میان کشورهای آسیایی ایران، ژاپن، چین، تایلند، هند، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی در این لیست حضور دارند که بالاترین رتبه به دانشگاه توکیو ژاپن و پس از آن دانشگاه هنگ کنگ تعلق دارد که به ترتیب در رتبه های 22 و 24 قرار گرفته اند.

دانشگاه تهران در کنار دانشگاه جورجیا آمریکا و دانشگاه شووا ژاپن در رتبه 368 جدول قرار گرفته است. این رتبه برای دانشگاه تهران بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا این دانشگاه نسبت به سال قبل 117 پله به بالا صعود کرده است.

دانشگاه تهران در مهندسی IT رتبه 112 دنیا، در زیست و پزشکی رتبه 298 دنیا و در علوم طبیعی در رتبه 183 دنیا قرار گرفته است.