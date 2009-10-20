طنز بستر مناسبی برای انتقال پیام به مخاطب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدباقر پیشنمازی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با طنزنویسان استان افزود: حوزه طنز از حوزه های حساس و مهم و مورد نیاز رسانه است و دلیل آن هم اقبال مردم به این مسئله است زیرا بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که نمی توان با بیان مستقیم مطرح کرد می شود با بیان طنز به آن پرداخت.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی تصریح کرد: بسیاری از نقدها، پیشنهادها و ایده ها در بیان طنز می تواند بستر خوبی برای انتقال پیام باشد.

پیشنمازی با اشاره به اینکه طنز حاوی یک پیام مؤثر است و از برنامه سازی مفرح فاقد پیام استقبال نمی کنیم، گفت: صدا و سیمای استان ترجیح می دهد از متنهایی استفاده کند که حاوی پیام باشد و هم در تشخیص اولویت ها و دغدغه های مردم به آن توجه جدی شده باشد، زیرا این نوع نگرش می تواند مؤثر باشد.

وی به طور جد از آثار و استعدادهای خوب در زمینه طنز استقبال کرد و برای تعاملات جدی در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

پیشنمازی با اشاره به فقر متن در زمینه طنز گفت: پرهیز از لودگی، رعایت شاخصه های رسانه ای از جمله رعایت مصلحت و سعادت مردم برای آینده ای روشن، بهره مندی از موضوعات انسانی هنر دینی از جمله ایثار، مهربانی، عاطفه و بکارگیری موضوعاتی چون چشم و هم چشمی، طلاق، حاشیه های ورزشی، اضاف، تکنولوژی، ولخرجی، بوروکراسی و ... می تواند در تهیه موضوعات طنز در شبکه استانی مورد بهره برداری واقع شود.