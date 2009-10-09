قیمت برنج ایرانی کاهش و خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود، قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 23800 الی 32000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه یک کاهش یافت. بهای برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و عدس کاهش جزئی یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه یک عرضه نمی گردید و سیب گلاب، نارنگی، آلو و گلابی عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت لیموشیرین، آلو، گلابی، شلیل و شبرنگ و طالبی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، کدو سبز، سیب زمینی و لوبیا سبز افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند افزایش جزئی یافت، بهای شکر، چای خارجی و روغن های نباتی جامد و مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 2.1 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 1.2 درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه یک 1.4 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود معادل 0.4 درصد و عدس 0.3 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه و سبزیهای تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت لیمو شیرین معادل 1.2 درصد، آلو 4.9 درصد، گلابی 3 درصد، شلیل و شبرنگ و طالبی هر یک 0.9 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 13.4 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 3.3 درصد، کدو سبز 9.8 درصد، سیب زمینی 0.7 درصد و لوبیا سبز 4.9 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 8.3 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت گوسفند هر یک معادل 0.5 درصد و گوشت مرغ 4.9 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، قیمت قند معادل 0.3 درصد افزایش داشت. بهای شکر، چای خارجی و روغن های نباتی جامد و مایع نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.