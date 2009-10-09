افزایش 11 درصدی تورم با آزادسازی قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات صورت گرفته با ونزوئلا برای واردات بنزین گفت: یکی از سیاستهای دولت توسعه سبد خرید بنزین از کشورهای خارجی است.

وی با بیان اینکه در زمان حضور هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا در تهران تفاهم نامه ای بین ایران و ونزوئلا برای واردات روزانه 20 هزار بشکه بنزین این کشور آمریکای جنوبی امضا شده بود، تصریح کرد: تاکنون جزئیات این تفاهم نامه اولیه نهایی نشده و قرار است در نشستهای آینده بر نهایی کردن جزئیات آن با طرف ونزوئلایی مذاکره کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه نه تنها از ونزوئلا بلکه با سایر کشورهای دیگر که تاکنون واردات بنزین نداشته ایم مذاکرات خود را آغاز می کنیم تصریح کرد: از سوی دیگر ظرفیت های داخلی نیز برای خودکفایی از واردات بنزین در حال انجام است.

بهینه سازی هزینه های طرح های نفتی

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از مهمترین اولویتهای کاری وزارت نفت خواهد بود، بیان کرد با توجه به پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ویژه در بخش فرآورده های نفتی باید با واقعی کردن یارانه ها به این وضعیت سروسامانی بدهیم.

وی افزود: ادامه روند فعلی حتی تامین مالی طرحهای صنعت نفت را با مشکل مواجه کرده است و هم اکنون مجبوریم بخشی از منابع خود را به جای سرمایه گذاری در طرح های جدید به صورت یارانه هزینه کنیم.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه باید هزینه های صورت گرفته در طرحهای صنعت نفت بهینه سازی شود، تصریح کرد: از این رو، با توجه به کمبود منابع مالی اولویت بندی اجرای پروژه های صنعت نفت در دستور کار قرار دارد.

به گفته میرکاظمی با تعریف ارزش افزوده ، پروژه های صنعت نفت و ایجاد زنجیره های ارزشی آن دسته از طرحهایی که از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار بوده است، در اولویت بندی به تخصیص منابع مالی قرار خواهد گرفت.

توضیحات وزیر نفت در مورد کاهش تولید در 16 میدان خلیج فارس

وی در ادامه در رابطه با کاهش تولید نفت خام در 16 میدان نفتی خلیج فارس توضیح داد: زمانی که بنده به وزارت نفت آمدم مسئولان شرکت نفت علت کاهش تولید نفت 16 میدان خلیج فارس را تعمیرات اعلام کرده بودند.

وزیر نفت یادآور شد: اما به نظر می رسد هم اکنون مشکل در حال حل شدن است و تولید نفت از میادین خلیج فارس افزایش می یابد.

سرمایه گذاری عراق در میادین مشترک غرب ایران

این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه میادین مشترک خلیج فارس و غرب کشور در اولویت کاری وزارت نفت قرار دارد، تبیین کرد: هم اکنون عراقی ها کم کم به سمت برگزاری مناقصات میادین مشترک نفتی با ایران می روند و این در حالی است که با آغاز توسعه این طرح های مشترک ایران نیز باید برنامه های خود را اجرایی کند.

به گفته میرکاظمی همچنین با توجه به افزایش برداشت طرف قطری در پارس جنوبی باید توسعه فازهای این میدان مشترک گازی با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیران نفت باید با سیاستهای وزیر همراه باشند

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آغاز تغییرات مدیریتی در سطح وزارت نفت بیان کرد: در این رابطه تاکنون سیاستهای کلان خود را به مدیران صنعت نفت اعلام کرده ام و قاعدتا آن دسته از مدیرانی که با سیاستهای وزیر نفت همراه باشند به کار خود ادامه می دهند.

وزیر نفت از صلاحیت و شایستگی به عنوان دو مولفه انتخاب مدیران در صنعت نفت یاد کرد و افزود: هم اکنون در حال ارزیابی سطح کیفی و کمی مدیران هستند و هر مدیری که شایستگی آن احراز شود قطعا از آن استفاده می شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون زمان بندی خاصی را برای تغییرات مدیران صنعت نفت نمی توانم اعلام کرد، تصریح کرد: در حال حاضر مشغول آشنایی با کارها و برنامه های وزارت نفت هستم.

افزایش 11 درصدی تورم با آزادسازی قیمت بنزین

وی در رابطه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و به طبع آن آزادسازی قیمت بنزین در کشور، گفت: در صورتی که قصد داشتیم طرح هدفمند کردن یارانه ها را از ابتدایی امسال اجرایی کنیم به ویژه در بخش بنزین با آزادسازی قیمتها نرخ تورم در کشور افزایش می یافت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت اجرای این طرح باید میزان سهمیه های بنزین 55 تا 60 لیتر در روز کاهش می یافت، یادآور شد: باید مردم نیز مابقی نیاز خود را با پرداخت قیمت های آزاد تامین می کردند.

وی با بیان اینکه هم اکنون مالیاتی بر ارزش افزوده واردات بنزین حدود 30 درصد است، تبیین کرد: این بدان معناست که قیمت واقعی فعلی هر لیتر بنزین حداقل 750 تا 800 تومان است.

وزیر نفت با اشاره به بررسیهای صورت گرفته برای محاسبه دقیق هزینه های تورمی با آزاد سازی قیمت بنزین، بیان کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته با واقعی شدن قیمت بنزین میزان تورم در زندگی مردم حدود 11 درصد به اضافه تورم فعلی افزایش می یافت.

به گفته میرکاظمی همچنین با آزادسازی قیمت بنزین میزان تورم در بخش تولید 8 درصد و هزینه های جاری دولت نیز بین 10 تا 11 درصد افزایش می یابد . این در حالی است که در بودجه چنین افزایش هزینه هایی دیده نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود 62 تا 63 لیتر بنزین با قیمت 100 تومان مصرف می شود، اظهار داشت: این در حالی است که استقبال مردم از عرضه بنزین آزاد طوری بوده که روزانه تنها بین 2.5 تا 3 لیتر مصرف می شده است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه قرار است با محاسبه دقیق یارانه ها حجم آنها در قالب یک متمم به مجلس ارائه شود، اعلام کرد امیدواریم با این اقدام بتوانیم مشکل قانونی که ایجاد شده را با دادن متمم حل کنیم اما تاکنون رقمی به طور رسمی از سوی وزارت نفت اعلام نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت اجازه دارد فقط بنزین تولید شده در پالایشگاههای داخلی (44 میلیون لیتر در روز) را با قیمت یارانه عرضه کند، گفت: مابقی بنزین وارداتی باید با قیمت غیریارانه ای عرضه می شد که برخی از این اقدام به عنوان یک کار غیر قانونی یاد کرده اند.