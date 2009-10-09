دیدگاه کودکان درباره زندگی و فناوری در 2020/ چگونه از مشق فرار کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، کودکانی که از آنها خواسته شده بود ایده های خود را برای زندگی در سال 2020 ارائه کنند طرحهای جالب توجهی از جمله ابزارهایی که از میزان زحمات انجام تکالیف مدرسه آنها بکاهد، خودکارهای جادویی که مشقهای آنها را بنویسد و البته روباتها ارائه کرده اند.

در حدود 85 هزار مخترع جوان ایده های خود را به دفتر حمایت از مخترعین بخش ثبت اختراعات انگلستان ارسال کردند تا بهترینهای این ایده ها در یک کپسول زمان دفن شده و در سال 2020 گشوده شوند. این پروژه بخشی از برنامه حمایتی این دفتر از نمایشگاه ایده های متحول کننده در موزه علوم انگلستان است، نمایشگاهی که به کودکان شانس ورود به خانه دو تن از شخصیتهای کارتونی مشهور "والاس و گرومیت" داده شده و کودکان می توانند از نزدیک با اختراعات این دو شخصیت آشنا شوند.

کودکانی که از این نمایشگاه بازدید کرده اند ایده هایی مانند خودکار جادویی و یا روبات سر آشپز که می تواند هر نوع خوراکی یا وعده غذایی را فراهم کند برای دفتر ثبت اختراعات ارسال کرده اند.

روبات "بیلی سرآشپز" از قوطی‌های حلبی بازیافت شده ساخته و بازوهای آن نیز از جنس فنجانهای قابل بازیافت شکل می گیرد. خودرو زیر آبی مجهز به سیستم ردیاب و مکان نما طرح دیگری است که نوجوانی 14 ساله برای کاهش ترافیک جاده ها ارائه کرده است.

طرحهای ارائه شده توسط کودکان رئبات آشپز، خودرو زیر دریایی، اتاق خشک کن و کفشهایی برای پخش موسیقی

توجه به محیط زیست یکی از مهمترین بخشهای ایده های دریافت شده به شمار می رود به طوری که اکثر کودکان و نوجوانان در طرح ها و ایده های خود از مواد سازگار با محیط زیست استفاده کرده اند. ماشین چمن زنی خورشیدی و تلویزیونهایی که با کمک یک پدال و انرژی مکانیکی روشن می شوند از جمله این ابداعات است.

تنها امری که درباره کودکان و افکارشان در این ایده ها تغییری پیدا نکرده است، میل غیر قابل وصف آنها در یافتن روشی آسان برای فرار کردن از تکالیف مدرسه است. خودکارهایی که به صورت اتوماتیک مشقها را می نویسد و قلم موهایی که به صورت خودکار شاهکارهای هنری خلق می کنند نشان دهنده این میل غیر قابل کنترل در کودکان است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، لارنس اسمیت هیگنز رئیس بخش تحصیلات دفتر حمایت از مخترعین امیدوار است یکی از بزرگترین مخترعان آینده جهان در میان کودکانی قرار داشته باشد که طرح های خود را برای این دفتر ارسال کرده اند.