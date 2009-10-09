حاکمیت دوگانه ؛ درد مشترک شهرهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معضل اداره همزمان شهرهای تازه تاسیس توسط شهرداری و شرکتهای عمران این شهرها باعث شده است علاوه بر ایجاد نوعی ناهماهنگی، روند اجرای پروژه های شهری نیز از سرعت لازم برخوردار نباشد.

منتقدان اداره همزمان شهرهای تازه تاسیس که تقریباً تمام اعضای شورای اسلامی و شهرداران شهرهای جدید را شامل می شود، بر این باورند که شرکت های عمران ضمن تحمیل پروژه های نیمه تمام شهری به شهرداری و شورای اسلامی شهرهای جدید، هیچ اهمیتی به تصمیم گیری این مجموعه ها قائل نیستند.

گزارش خبرنگار مهر می افزاید، این مشکل به قدری جدی شده است که هیئتی از شهر جدید بهارستان اصفهان به منظور اتخاذ وحدت رویه و ایجاد نوعی همگرایی، سفر به شهرهای جدید کشور را در دستور کار خود قرار داده اند.

هدف از سفر این هیئت که شهردار شهر 70 هزارنفری بهارستان و تعدادی از اعضای شورای اسلامی این شهر در آن حضور دارند، در حالی به اصطلاح "تبادل تجربیات" اعلام شده است که به نظر می رسد محور عمده مذاکرات صورت گرفته در جریان این سفرها بسترسازی برای ایجاد "تشکلی قانونی و نظامند" برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد.

به گفته حمیدرضا شیروانی شهردار بهارستان، هیئت یادشده که پیش از سفر به سهند در شهرهای جدید فولاد شهر، اندیشه و پردیس نیز حضور یافته و درباره این موضوع به طرح دیدگاه خود پرداخته اند، مصمم هستند از تمام شهرهای جدید ایران بازدید کرده و درباره ایده راه اندازی تشکلی مقتدر برای ایجاد نوعی همگرایی در بین شهرهای جدید کشور به اتفاق نظر دست پیدا کنند.

همایون یزدان پناه رئیس شورای اسلامی شهر جدید بهارستان که به شکل گیری این همگرایی خوشبین است، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نخستین نمایشگاه مطبوعات شهر جدید سهند گفت: موضوع حاکمیت شرکتهای عمران بر شهر های جدید، درد مشترکی است که تمام شهرهای جدید کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی ایجاد نوعی همگرایی در پیگیری اعتراض ها به حاکمیت شرکتهای عمران بر شهرهای تازه تاسیس را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولان استانی و وزارت کشور نیز باید خود را مکلف به نقش آفرینی جهت درمان سریع این درد بزرگ و مشترک بدانند.

مینو شارقی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر جدید بهارستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکتهای عمران خود را متولی و مالک شهرهای جدید می دانند و هیچ اهمیتی به فعالیت و تصمیم گیری های شورای شهر قائل نیستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون فعالیت شرکت های عمران در شهرهای جدید، جایگاه شورای اسلامی شهر و شهرداری ها را خدشه دار کرده است.

حمیدرضا شیروانی، شهردار شهر جدید بهارستان نیز عنوان کرد: در حالی شرکت های عمران، پروژه های نیمه تمام و پر دردسر خود را به شهرداری ها تحمیل می کنند که کمترین اهمیتی را نسبت به این مجموعه در شهرهای جدید متصور نیستند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: شرکت های عمران، فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهرهای جدید را باور ندارند و از همین رو حاضر به ترک این شهرها نیستند.

فرهاد روشنی، شهردار شهر جدید سهند هم به خبرنگار مهر گفت: حاکمیت شرکتهای عمران، بزرگترین و اساسی ترین مشکل شهرهای جدید کشور است.

وی شکل گیری همگرایی برای پیگیری اعتراض ها را مورد تاکید قرار داد و آن را در حل و فصل سریع مشکلات پیش رو موثر ارزیابی کرد.

"بهارستان" و "سهند" به ترتیب در فاصله 15 و 30 کیلومتری کلانشهرهای اصفهان و تبریز واقع شده اند.