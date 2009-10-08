برگ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور با اعلام این خبر در مراسم گشایش نمایشگاه پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد : مطمئنأ با اجرایی شدن این طرح، بخش زیادی از مشکلات پلیس کاهش خواهد یافت.

سردار سرتیپ اسکندر مومنی افزود: با الکترونیکی شدن برگه های جریمه، میزان اشتباه ماموران و برخورد فیزیکی با خاطیان به حداقل می رسد.

وی در ادامه با اعلام اینکه به زودی طرح گواهینامه هوشمند اجرایی خواهد شد تصریح کرد : رویکرد پلیس برای ارایه خدمات به شهروندان، تاکید بر الکترونیکی کردن کارها است که این مسئله علاوه بر اینکه سرعت کارها را بالا می برد از احتمال خطا نیز می کاهد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش درباره توقیف خودروها گفت: فقط افسران کادر با نظارت افسران ارشد می‌توانند، خودروهای متخلف را توقیف کنند و این مسئله در سراسر کشور در حال اجراست.

مومنی با تاکید بر عدم شماره گذاری خودروهای غیرایمن افزود: این اطمینان را به مردم می دهم که به هیچ عنوان به خودرو و موتورسیکلت های جدید که استاندارد نباشند، مجوز شماره گذاری نمی دهیم، و همه وسایط نقلیه باید برای کسب مجوز شماره گذاری، استانداردهای ایمنی و محیط زیستی را دریافت کنند.

وی درباره نمایشگاه پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به اینکه دراین نمایشگاه 120 غرفه دربخش‌ های مختلف پلیس تخصصی ناجا برپا شده است، افزود: آزمون آیین‌ نامه به صورت الکترونیکی، شماره‌ گذاری موتورسیکلت ‌ها، بکارگیری گواهینامه ‌های هوشمند، طرح های نوین ترافیکی، شماره گذاری وسایط نقلیه راهسازی و کشاورزی، سیستم های رهگیری و ردیابی، آموزش کودکان و همیاران پلیس، رهگیری گواهینامه و کارت خودرو و نمایش جرایم رانندگی از جمله برنامه‌های نمایشگاه پلیس راهور است.

مومنی گفت: سازمان های هلال احمر، اورژانس، شرکت های خودرو و موتورسیکلت ساز، ایرانگردی و جهانگردی، دانش آموزی، آتش نشانی و شهرداری ها به عنوان همکار پلیس در برپایی این نمایشگاهها در سراسر کشور مشارکت دارند. نمایشگاه پلیس راهور در شهرک آزمایش برپاست.