نحوه تربیت کودکان چالش جهانی خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال صبح خیز بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم جشن روز جهانی کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساری با بیان اینکه از دو میلیارد و 200 میلیون کودک در سراسر جهان، 50 درصد کودکان از حداقل های زندگی بی بهره اند، تصریح کرد:‌ در آلمان بیش از سه میلیون کودک در جرگه فقر به سر می برند.

وی گفت: ‌جنگ جهانی اول و دوم، ارمغان ناخوشایندی برای جهانیان بود، میلیون ها کودک آواره و هزاران کودک کشته شدند و‌ پس از آثار ناخوشایند جنگهای جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد، بر آن شدند تا یک روز را به نام روز جهانی کودک نامگذاری کنند.

وی هدف از نامگذاری این روز را معنویت برای کودکان دانست و اظهار داشت:‌ بدین طریق می توان کودکان را از فقر و بدبختی نجات داد و به آموزش و رفاه آنها توجه کرد.

وی افزود:‌ بزرگداشت این روز بر این هدف استوار بود که اگر جنگی حادث شد، کودکان از این حادثه مصون بمانند و زندگی سرشار از محبت و تفاهم برای کودکان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه شعارهای جهانی در مورد کودکان، شعارهای خوبی هستند، گفت: ‌با تمام این برنامه ها، امروز کودکان زیادی در فقر و رنج به سر می برند.

صبح خیز افزود: ‌بیش از یک میلیارد و 100 میلیون کودک در جهان در نابسامانی بوده و فاقد تغذیه، بهداشت، آموزش و سرپناه هستند.

وی با اشاره به کودکان آسیا و آفریقا گفت: ‌امروز جهان شعار صلح و دوستی سر داده و دم از حقوق بشر می زند در حالی که برادران و خواهران ما در سراسر دنیا مورد شکنجه و نابرابری قرار می گیرند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، اظهار داشت: ‌کودکان به عنوان ذخایر ارزشمند جامعه هستند و همه سازمان ها و نهادها باید با برنامه ریزی صحیح و کارآمد در تعلیم و تربیت جوانه های زندگی موثر باشند.

وی با بیان اینکه رسانه ها در عرصه های فرهنگی می توانند گامهای بلندی بردارند، افزود: باید در حوزه کودکان و نوجوانان به تبیین اصول بپردازیم و رشد و تکریم و موفقیت کودک در برنامه باشد.

صبح خیز با اشاره به اینکه اندیشمندان معتقدند از مشکلاتی که کشورهای جهان با آن مواجه هستند، تربیت در حوزه کودکان است، تصریح کرد:‌ اگر کودک بی سرپرست، کودک بزهکار، خیابانی، کار و .. داریم، به طور قطع مسئولان تربیت از حوزه دینی و انسانی و اصل دین فاصله گرفته است.

وی افزود: پیامبر اسلام با تمام مشغله ای که داشتند در حوزه کودکان مانند سلام کردن و نامگذاری و بازی با کودکان پیشرو بودند.

صبح خیز ابراز داشت: ‌کانون در اوقات فراغت به دنبال خلاقیت افراد است تا مهارتهای فردی و اجتماعی افراد رشد کرده و سلامت روحی و جسمانی محقق شود .

وی گفت: ‌هم اکنون فضای مناسب در 22 مرکز فرهنگی، هنری و ادبی کودکان در مازندران فعالیت دارد.

ذکر این نکته ضروری است که در این مراسم جای خالی کوکان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی بضاعت و کم بضاعت، کودکان استثنایی و ... به شدت احساس می شد و چه زیبا بود اگر روز کودک با حضور قشرهای مختلف کودکان برگزار می شد.