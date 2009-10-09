انحصار 80 ساله دولت در انتقال و توزیع سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله احمدی نژاد در همایش راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی در تهران با بیان اینکه در طی سالهای اخیر با وجود برنامه های دولت برای توسعه مصرف گاز اما کماکان فرآورده های نفتی نقش خود را در تامین انرژی کشور ایفا کرده اند، گفت: در طی 6 سال گذشته میزان مصرف فرآورده های نفتی معادل 480 میلیون بشکه نفت خام افزایش یافته است.

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره افزایش قیمتهای نفت خام به سطوح بالای 100 دلار، اظهار داشت: در این سطوح قیمتی نفت، تولید برخی سوختهای جایگزین فرآورده های نفتی همچون اتانول در آمریکا به 200 هزار بشکه افزایش یافت.

وی افزود: اما با سقوط بهای جهانی نفت نیز تولید سوختهای جایگزین کاهش یافته است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا 30 سال آینده نفت خام و فرآورده های نفتی نقش اول در تامین سوخت جهان را خواهند داشت: بیان کرد: در این رابطه نیز برنامه های کلانی برای رسیدن به جایگاه اول توزیع و انتقال فرآورده های نفتی در کشور دیده شده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 220 میلیون لیتر سوخت مایع در کشور جابه جا می شود، تبیین کرد: در طی سالهای اخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همواره به طور انحصاری نقش تامین و توزیع سوخت مایع کشور را حتی در شرایط اضطراری همچون 8 سال جنگ تحمیلی، سیل و زلزله بر عهده داشته است.

وی با اشاره به اینکه برون سپاری فعالیتها و اجرای طرح کارت هوشمند سوخت دو دستاورد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در طی سالهای اخیر به شمار می آید، تبیین کرد: هم اکنون طرح تجارت الکترونیکی فرآورده های نفتی در کشور در حال عملیاتی شدن است.

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان با اشاره به قدمت 80 تا 100 ساله پالایش، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی در کشور، خاطر نشان کرد: در طی 80 سال گذشته مدیریت انتقال و توزیع سوخت مایع کاملا در اختیار دولتها قرار داشته است.