یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته با تلاش ماموران نیروی انتظامی در کرمان هزار و 64 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در استان کرمان کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان منوجان در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح 3 نفر از آنها را دستگیر و 549 کیلوگرم تریاک در 55 بسته از اشرار کشف کردند.

سرهنگ پریور افزود: این محموله از شرق کشور بارگیری و به مقصد استان هرمزگان در حال حمل بود.

وی عنوان کرد: ماموران نیروی انتظامی راین نیز در بازرسی از یک دستگاه خودرو در محور کرمان - راین 80 کیلوگرم تریاک کشف کردند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان افزود: فرد قاچاقچی که با اعضای خانواده اش در مسیر کرمان در حال حرکت بود به ایست ماموران توجه نکرد و پس از 11 کیلومتر تعقیب و گریز خودرو محاصره و سرنشینان آن دستگیر شدند.

وی گفت: متاسفانه متهم برای پوشش قاچاق از حضور همسر و دو کودک 3 و 6 ساله اش استفاده کرده بود.

وی همچنین افزود: ماموران جیرفت نیز در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان 433 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند.

سرهنگ پریور گفت: در این درگیری یک نفر از قاچاقچیان هلاک و یک نفر نیز دستگیر شد.

