افتتاح 200 دهکده مهارت فنی و حرفه ای در روستاها تا 5 ماه آینده

مرتضی شریف النسبی در گفتگو با مهر در زمینه مجموعه اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ارائه آموزشهای روز به مربیان مراکز فنی و حرفه ای گفت: در حال حاضر توسط یک مرکز بسیار مناسبی که قبل از انقلاب در کرج ساخته شد و در خاورمیانه منحصر به فرد است، مربیان تحت آموزشهای روز قرار می گیرند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اعلام بالا بودن وسعت و تکنولوژی این مرکز تربیت مربی، اظهار داشت: هر دو هفته یکبار 500 تا 700 نفر از مربیان سراسر کشور فراخوانده می شوند و آموزشهای روز را فرا می گیرند. مربیانی که انتخاب و در دوره ها حضور می یابند از بهترین افراد حاضر در صنعت محسوب می شوند.

شریف النسبی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 10 هزار مربی حق التدریس و استخدامی در سراسر کشور داریم که مرتبا باید با تکنولوژی روز کار کنند. در این رابطه حتی برای مربیان ساعتی نیز شرایط آموزشی را فراهم می کنیم به نحوی که با پرداخت هزینه هواپیما و محل اسکان از آنها حمایت می شود.

معاون وزیر کار ادامه داد: برای توسعه آموزشها در کنار کارخانه های بزرگ مراکزی را تحت عنوان آموزشهای جوار کارگاهی راه اندازی کردیم که هماهنگی ها توسط خود کارخانه ها انجام و دوره ها نیز برگزار می شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: سازمان فنی و حرفه ای به مراکز جوار کارگاهی در تامین مربی و برخی هزینه ها کمک می کند و در این زمینه حتی ظرفیتهای خالی آنها را از کارخانه های دیگر تامین می کنیم. در همین زمینه یکی از کارهای مهم دیگر آموزش دادن به شاغلین در کارخانجات است که این آموزشها قبلا فقط به بیکاران بوده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: به دلیل پر هزینه بودن آموزشها سعی می شود کسانی که به مراکز ما می آیند ازاصناف و کارخانجات باشند. بدیهی است اگر کسی آموزش ببیند در خارج از کشور نیز می تواند با حقوق بالاتری کار کند.

از طرح هجرت تا دهکده های مهارت

شریف النسبی همچنین در مورد دهکده های مهارت و اهداف ایجاد آن، بیان داشت: قبلا در روستاها طرحی به نام طرح هجرت بود که در قالب استفاده از کانکس به عنوان محل آموزش، دوره های کوتاه مدت ارائه می شد که البته مواردی مانند خیاطی، گلدوزی و صنایع دستی بوده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: از طریق طرح هجرت ارائه آموزشهای فنی تراشکاری و یا جوشکاری که حداقل باید 6 ماه آموزش مستمر داده شود میسر نبود. در حال حاضر در روستاهایی که بیش از 4 هزار نفر جمیعیت دارد در 700 دهستان مراکزی شناسایی شد و تا آخر سال امیدواریم بتوانیم به 900 مرکز آموزشی برسیم.

به گفته شریف النسبی، استفاده از امکانات دیگر دستگاهها در روستاها به صورت رایگان و حتی اجاره در دستور کار قرار دارد که می توان به مراکز سوادآموزی و فضاهای آموزش و پرورش اشاره کرد. بعد از فراهم شدن شرایط استفاده از امکانات دیگر دستگاهها، فضاها را برای استفاده فنی و حرفه ای تجهیز می کنیم. آموزشگاههای آزاد را به این مراکز می فرستیم و با انعقاد قرارداد کارآموزش شروع می شود. البته هزینه آموزشها پس از طی مراحل امتحان و قبولی هنرجویان پرداخت می شود.