رانندگان استان تهران 56 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ محمدکریم خسروی ظهر پنج شنبه در حاشیه برپایی نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی استان تهران در تالار شهیدان نژادفلاح کرج در نشست خبری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به 737 هزار و 339 فقره تخلف در سطح استان تهران رسیدگی شد که در این راستا رانندگان 56 میلیارد ریال جریمه شدند.

وی افزود: همچنین طی این مدت 19 هزار و 902 دستگاه خودرو و 31 هزار و 875 دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلف و عدم اجرای قانون توقیف شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی شش ماه گذشته 16 هزار و 408 مورد از تخلفات به مراجع قضایی و دادگاه ها اعزام شدند.

خسروی بیان داشت: در این مدت به هزار و سه مورد ناهنجاری صوتی و دو هزار و 167 مورد شیشه دودی ماشین توسط راهور استان تهران رسیدگی شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان تهران عنوان کرد: 21 هزار گواهینامه پایه دو، چهار هزار گواهینامه موتورسیکلت و 400 گواهینامه ویژه برای متقاضیان در سطح شهرستانهای استان صادر شد.

وی ادامه داد: در کلانشهر دو میلیونی کرج بیش از 80 درصد رانندگان هنگام رانندگی کمربند ایمنی می بندند، در مجموع طی سال گذشته 457 هزار برگ جریمه برای عدم رعایت رانندگان در بستن کمربند ایمنی صادر شد.