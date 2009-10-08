چهار شکارچی غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته 4 شکارچی غیرمجاز در استان کرمان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی افزود: از این تعداد دو شکارچی در منطقه خاتون آباد شهربابک دستگیر شده اند، از این افراد 4 قطعه پرنده منحصر بفرد "باقرقره" بدست آمد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: در منطقه "گودچاه" نیز در شهرستان شهربابک 2 شکارچی توسط گارد حفاظت محیط زیست دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

دامنگیر عنوان کرد: از این افراد نیز 3 راس "قوچ" و "میش" وحشی بدست آمده است.

دامنگیر افزود: به دلیل خشکسالی های پیاپی در استان کرمان و کاهش مراتع و شکار حیوانات وحشی زاد و ولد حیوانات کاهش یافته است و به دلیل حفاظت از حیوانات، شکار ممنوع شده است.

وی از افراد بومی در مناطق مختلف استان خواست در صورت مشاهده شکارچیان مراتب را به مراکز محیط زیست در منطقه اعلام کنند.