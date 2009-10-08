افتتاح پخش ماهواره ای شبکه باران به دهه کرامت موکول شد

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم پیش از این قرار بود هجدهم مهرماه سال جاری با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شود که به دلیل لزوم انجام تستهای مجدد سیستم ارسال، کنترل صدا و تصویر به دهه کرامت موکول شده است.

وی ادامه داد: افتتاح پخش ماهواره ای شبکه باران با حضور " سید عزت الله ضرغامی" رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

مرکز گیلان از جمله قدیمی ترین مراکز رادیویی و تلویزیونی کشور است که امروز صدای جمهوری اسلامی ایران است که فعالیت خود را ابتدا با تاسیس رادیو در سال 1334 با نصب فرستنده هایی به قدرت 75 وات در اداره پست و تلگراف آغاز کرد.

در ابتدا برنامه روزانه خود را روی موج متوسط 441.1 متر برابر با 680 کیلو سیکل در دو بخش از ساعت 9 تا 12.5 و از ساعت 16.30 تا 21 پخش می کرد و پس از افتتاح فرستنده kw100 ساعت پخش برنامه ها به 19 ساعت رسید که از این مدت حدود شش ساعت تولید محلی است.

در سال 1353 چهارده برنامه به اضافه برنامه های ویژه (سالروز و ایام سوگواری) پخش مستقیم تولید برای شبکه جمعه به مدت 1091.19 ساعت برنامه تولید و پخش کرده است.

با گسترش دامنه فعالیت رادیو و به دنبال آن بهره گیری از هنرمندان موسیقی و تئاتر گیلان در اواخر سال 1337 با افزایش قدرت فرستنده به kw10 مناطق دیگری از شهرستان رشت و حومه در پوشش رادیویی این فرستنده قرار گرفتند، از آنجا که قدرت آن فرستنده بسیار کم بود در سال 1346 فرستنده آزادگان با قدرت kw100 اصلی kw10 رزرو و راه اندازی شد.

در سال 1365 برای سیگنال رسانی بهتر به تمامی نقاط استان، ایستگاه پرقدرت کیاشهر با دو فرستنده پرقدرت kw100*2 برای پخش شبکه اول رادیویی روی فرکانس KHZ 1251 و دو فرستنده kw 50+100 برای پخش شبکه دوم روی فرکانس KHZ1521 و دو فرستنده kw400*2 جهت پخش برنامه برون مرزی به زبان های روسی، انگلیسی، گرجی، ترکی آذری و ترکی استانبولی روی فرکانس KHZ702 و KHZ140 نصب و راه اندازی شد.

از آنجایی که با راه اندازی این ایستگاه قسمتی از مناطق کوهستانی استان نظیر رودبار، منجیل و لوشان از کیفیت سیگنال رسانی مطلوب برخوردار نبوده و در زیر مقدار استاندارد یک میلی ولت قرار داشتند با تعمیر و تغییر فرکانس فرستنده آزادگان به دلیل دارا بودن آنتن همه جهت با انتخاب فرکانس پائین KHZ657 برای این فرستنده علاوه بر رفع مشکل این مناطق تمام نقاط کوهستانی استان زیر پوشش مطلوب برنامه قرار گرفتند.

با راه اندازی شبکه استانی صدای مرکز گیلان در سال 1375 برنامه های محلی از هنگام اذان صبح شروع و تا ساعت 24 شب از فرستنده kw100 +10 روی فرکانس KHZ657 مرکز و برنامه های سراسری رادیو از فرستنده رسالت (2) روی فرکانس KHZ1251 شبکه (1) و رسالت (3) روی فرکانس KHZ 1521 شبکه فرهنگ پخش می شود.

فرستنده تلویزیونی مرکز گیلان نیز در سال 1350 به قدرت kw2 با پخش برنامه های شبکه اول سیما در ایستگاه تلویزیونی زیباکنار واقع در دو کیلومتری دهستان زیباکنار در بخش لشت نشاء از توابع شهرستان رشت توسط مهندسین فرانسوی نصب و راه اندازی شد که در ابتدا علاوه بر پوشش استانی مناطق گرگان و ساری زیر پوشش مرکز گیلان اداره می شد.

برای اینکه ساکنان استان مازندران بهتر بتوانند از برنامه های تلویزیونی گیلان بهره مند شوند، فرستنده تلویزیونی را در بلندترین نقطه کوههای منطقه مازندران ساخته و آماده بهره برداری شد تا تصویر و صدای برنامه های شبکه تلویزیونی کشور به دورترین نقطه استان مازندران نیز برسد.

بعد ها با توجه به گستردگی کار فرستنده ها و نصب فرستنده های جدید از مرکز گیلان جدا شدند، آنتن فرستنده تلویزیونی گیلان با 323 متر ارتفاع بلند ترین آنتن تلویزیونی ایران است که در روستای ساحلی زیباکنار قد برافراشته و با قدرت 20 کیلووات انرژی و 2800 کیلووات تشعشع قادر است صدا و تصویر تلویزیون گیلان را به همه روستاها و شهرهای استان از دامنه شمالی البرز تا ماسه زارهای کرانه جنوبی دریای مازندران برساند.

در سال 1351 نیز فرستنده شبکه دو سیما با قدرت kw2 نصب و شروع بکار کرد. در سال 1377 شبکه چهار و شبکه استانی باران و خبر با قدرت kw10 روی باند UHF و کانال 34 و 28 در ایستگاه زیباکنار نصب و افتتاح شد این شبکه تلویزیونی روزی 10 ساعت برنامه پخش می کرد.

جدای از رشد برنامه سازی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی صدا و سیمای مرکز گیلان از نظر فنی و فیزیکی توسعه چشمگیری پیدا کرده است. قبل از انقلاب فقط یک ایستگاه زیباکنار و هفت ایسنگاه دیگر همراه با 9 فرستنده در استان وجود داشت.

در گیلان 150 ایستگاه ماهواره ای برای پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی حدود 400 دستگاه فرستنده تلویزیونی، شش شبکه تلویزیون سراسری و محلی در گیلان راه اندازی شده است.