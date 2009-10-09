مجتبی پیمبری که پس از تغییراتی که در سطح مدیریت و کادر فنی این تیم اتفاق افتاد با خبرنگارمهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: اعضای هیئت مدیره باشگاه پاس همدان پس از نشستی صبح پنجشنبه تصمیم به ایجاد تغییرات اساسی در کادر مدیریتی و فنی باشگاه گرفتند و براین اساس آقای ملاحی به عنوان مدیرعامل، بنده به عنوان قائم مقام و سرپرست و آقای مدیر روستا به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پاس همدان معرفی شدند.

پیمبری اضافه کرد: به اعتقاد من مدیریت قبلی باشگاه پاس همدان تلاش خود را برای موفقیت باشگاه و خروج این تیم از بحران نتیجه گیری انجام داد ولی برخی عوامل دست به دست هم داد و اجازه نداد این تیم به نتایجی که از آن انتظار می رفت، دست یابد.

وی تصریح کرد: اینگونه بحران ها در فوتبال امکان دارد برای هر تیمی اتفاق می افتد و به نظرمن کادر مدیریتی و فنی باشگاه پاس کمترین سهم را در ناکامی های این تیم داشتند.

قائم مقام باشگاه پاس همدان با بیان اینکه تلاش می کنیم تا در گام اول این تیم را از بحران کنونی خارج کنیم اظهار داشت: هدف اصلی مدیریت باشگاه خروج از بحران کنونی است و امیدواریم این اتفاق با شوک مثبتی که درکادر فنی تیم بوجود آمده ، ایجاد شود.

پیمبری اضافه کرد: بنده و آقای ملاحی سابقه قرار گرفتن در چنین شرایط بحرانی را داشتیم و تلاش می کنیم با بکار گرفتن تجربیات گذشته بتوانیم پاس همدان را به جایگاه اصلی خود در لیگ برتر بازگردانیم.

وی با بیان اینکه پاس همدان پتانسیل بالایی دارد و از بازیکنان جوان و با انگیزه ای شکل گرفته اظهار داشت: کسب 6 امتیاز طی 10 هفته قطعا در خور نام و سابقه تیم پاس همدان نیست و با درایت تیمسار ملاحی، تلاش بازیکنان و کادرفنی تلاش می کنیم جایگاهی خود را در بین 6 تیم اول لیگ بدست آوریم.