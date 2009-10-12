ساخت هتل امیر زرگر در محوطه شوش مورد تایید کارشناسان نیست

محمد رضا چیت ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: علاوه بر این اظهارنظرهای کارشناسی، اسناد و مدارک محکمی که بر این ادعا دلالت می کند نیز در سازمان میراث فرهنگی موجود است که همگی از تاریخی بودن محل ساخت این هتل حکایت دارد.

این مقام سابق سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: دکتر مسعود آذرنوش، استاد رهبر، استاد کابلی که هر سه از پیشکسوتان و حفاران بزرگ کشور هستند و اطلاعات فراوانی در رابطه با شوش دارند و همین طور دکتر عبدی، عطایی و چگینی از کارشناسان زبده میراث فرهنگی کشور و بسیاری دیگر معتقد هستند که این محوطه باستانی و تاریخی است.

یکی از قدیمی ترین تصاویر موجود که در حدود 100 سال پیش از محوطه تاریخی شوش گرفته شده است

این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به صحبتهایی که چندی پیش رئیس اداره میراث فرهنگی خوزستان مبنی بر واهی بودن دلایل ممانعت از ساخت هتل امیر زرگر ابراز داشت نیز تصریح کرد: مطالب اعلام شده از سوی آقای صادق محمدی هیچ مبنای کارشناسی ندارد و صدها صفحه گزارش و سند کارشناسی در این زمینه موجود است البته اگر کسی قائل به ارجحیت نظرات مدیریتی بر نظرات کارشناسی و علمی باشد می تواند حرفهای وی را بپذیرد اما از لحاظ تخصصی این ادعا هرگز درست نیست.

مطالب اعلام شده از سوی آقای صادق محمدی هیچ مبنای کارشناسی ندارد و صدها صفحه گزارش و سند کارشناسی در این زمینه موجود است البته اگر کسی قائل به ارجحیت نظرات مدیریتی بر نظرات کارشناسی و علمی باشد می تواند حرفهای وی را بپذیرد محمدرضا چیت ساز

پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان با تاکید بر این مسئله که هتل امیر زرگر در محوطه باستانی شوش قرار نگرفته و خارج از محوطه است گفته بود: اقدامات کارشناسی باستان شناسی صورت گرفته حاکی از آن است که هتل امیرزرگر خارج از حریم مصوب محوطه باستانی شوش قرار می‌گیرد. صادق محمدی با انتقاد از مدیر سابق پایگاه میراث فرهنگی محوطه‌های باستانی شوش اعلام کرده بود: در گذشته هم بررسیهای لازم در این زمینه صورت گرفته ولی سرپرست سابق پایگاه شوش به دلایل واهی مانع از ساخت هتل امیرزرگر در محوطه ای شد که هیچ گونه اثر تاریخی در آن وجود ندارد.



این مقام سابق میراث فرهنگی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در رابطه با این ماجرا گفت: مجوز ساخت این هتل قبل از آمدن من به پایگاه شوش صادر شد اما پس از آن NGO ها و علاقمندان میراث فرهنگی خوزستان و شوش اعتراض خود با این موضوع را با من در میان گذاشتند و من نیز بلافاصله پیگیر ماجرا شدم.

چیت ساز افزود: مشخص شد که محل در نظر گرفته شده برای احداث هتل که در فاصله میان دو کاخ هخامنشی آپادانا و شائور بوده می‌ تواند حلقه ارتباط باستانی میان این دو کاخ را از بین ببرد. از همین رو در اولین گام جلوی ساخت هتل را گرفتم.

بر اساس گفته های مدیر سابق پایگاه میراث فرهنگی محوطه‌های باستانی شوش پس از این اتفاقات آقای امیرزرگر به عنوان سرمایه گذار و دارنده مجوز ساخت هتل از شخص حقیقی محمدرضا چیت ساز نه با سمت حقوقی اش به عنوان مدیر پایگاه در دادگاه شعبه دوم حقوقی منطقه شکایت کرده و او را به دادگاه کشاند.

در آخرین روزهای حضور من در پایگاه شوش نیز شنیدیم آقای غنمی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور پیگیر این مسئله شد و در نامه ای به محمدی رئیس اداره میراث خوزستان مخالفت خود را با ساخت هتل امیرزرگر در محوطه مورد نظر را اعلام کرد مدیر سابق پایگاه باستانی شوش

چیتساز افزود: در روند رسیدگی به پرونده این شکایت، هیچگاه از سوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان و کشور از من به عنوان یکی از مدیران این دستگاه حمایتی صورت نگرفت در جلسه سوم دادگاه آقای امیرزرگر عنوان کرد که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی است و من نیز به رئیس دادگاه گفتم که این مجوز به اشتباه صادر شده و نباید بر اساس یک مجوز اشتباه اجازه ساخت هتل در محوطه باستانی را داد. این مقام برکنار شده سازمان میراث فرهنگی که از کارشناسان خوش نام این عرصه است در ادامه تصریح کرد: بعد از آن جلسه دادگاه، قاضی با تایید صحبتهای من از هر دو طرف شکایت خواست که بیرون از دادگاه مصالحه کنند، من نیز از سوی سازمان به آقای امیرزرگر سه پیشنهاد ارائه دادم که با جبران خسارت از ساخت این هتل صرف نظر کند که این پیشنهادها طرح معوض زمین، بحث تملک و ارائه تسهیلات ویژه گردشگری به وی بود.

محمد رضا چیت ساز در ادامه اظهار داشت: هر سه پیشنهاد را همان زمان برای آقای رحیم مشایی و بقایی رئیس و قائم مقام وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال کردم که البته هیچ گاه به آن سه پیشنهاد پاسخی داده نشد.

مدیر سابق پایگاه میراث فرهنگی محوطه‌های باستانی شوش با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از ضربه به این محوطه باستانی پراهمیت کشور گفت: علاوه بر این در آخرین روزهای حضور من در پایگاه شوش نیز شنیدیم آقای غنمی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور پیگیر این مسئله شد و در نامه ای به محمدی رئیس اداره میراث خوزستان مخالفت خود را با ساخت هتل امیرزرگر در محوطه مورد نظر را اعلام کرد.

دکتر محمدرضا چیت ساز دارای مدرک کارشناسی باستان‌شناسی (سال 1367) و کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایران دوره صدراسلام (1370) و دکترای تاریخ ایران باستان (1380) است. وی علاوه بر این دارای تألیفات متعددی درقالب مقاله و کتاب در خصوص مسایل تاریخی و میراث فرهنگی ایران است.

شوش یکی از مهمترین محوطه های باستانی ایران و بزرگترین تپه باستانی جهان محسوب می شود که از هزاره چهارم پیش از میلاد به ‌مدت 5 تا 6 ‌هزار سال به‌ طور پیوسته فرهنگ و تمدن داشته است.