مصونیت قضایی برلوسکونی لغو شد / ایتالیایی ها در انتظار استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، دادگاه عالی ایتالیا دیروز چهارشنبه مصونیت "سیلویو برلوسکنی" را در زمان نخست وزیری از تحت تعقیب قرار گرفتن، لغو کرد.

بدین ترتیب برلوسکنی که با اتهامات عدیده ای که عمدتا مربوط به فساد مالی است روبرو می شود و باید از خود دفاع کند.

برلوسکنی یکی از ثروتمندترین مردان ایتالیاست که شایعاتی نیز درباره عضویت وی در شبکه های مافیایی وجود دارد. وی ریاست باشگاه صاحب نام و پرطرفدار آ.ث میلان را نیز بر عهده دارد.

با این تصمیم دادگاه، هم اکنون احزاب مخالف در حال وارد کردن فشار بر برلوسکنی برای استعفا هستند.

در این میان وکلای برلوسکنی به وی پیشنهاد داده اند که از قدرت کناره گیری کند، اما برلوسکنی اعلام کرده همچنان در قدرت باقی می ماند.