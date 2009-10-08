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۱۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

نمایندگان ارائه کردند؛

لایحه ممنوعیت تعامل با رژیم صهیونیستی در پارلمان کویت

لایحه ممنوعیت تعامل با رژیم صهیونیستی در پارلمان کویت

نمایندگان اسلامگرای کویت لایحه ممنوعیت هر گونه تعامل با رژیم صهیونیستی و نوع مجازات آن را به پارلمان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنج نفر از نمایندگان اسلامگرای کویت، لایحه ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده اند که به موجب آن تعامل با رژیم صهیونیستی ممنوع خواهد بود.

به موجب این لایحه، تعامل، برقراری رابطه یا بازگشایی دفاتر نمایندگی رژیم صهیونیستی به هر شکل و در هر سطحی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است.

این لایحه درباره دولت، نهادهای ویژه آن، افراد و شرکتهای کویتی صدق می کند و آنها را برقراری ارتباط با اسرائیلی ها یا سفر به فلسطین اشغالی منع می کند.

3 تا 10 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی پنج هزار دیناری معادل 17 هزار و 500 دلار مجازاتی است که برای ارتباط و تعامل با رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

زمان بررسی این لایحه در پارلمان کویت هنوز مشخص نشده است.

کد مطلب 961111

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