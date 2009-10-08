صدور یک میلیون و 24 هزار و 100 گذرنامه از ابتدای امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صادقی ضمن اعلام این خبر و با اشاره به صدور 8 هزار گذرنامه الکترونیکی برای افراد کثیر السفر گفت: بحث صدور و کنترل گذرنامه برای افراد کثیرالسفر در گیت فرودگاه با موفقیت انجام شده است.

رئیس پلیس گذرنامه ناجا افزود: در صورتی که بودجه طرح مذکور واگذار و تجهیزات و امکانات برای چاپ گذرنامه الکترونیکی فراهم شود، نیروی انتظامی این آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک گذرنامه الکترونیکی را جایگزین گذرنامه های فعلی کند.

این مقام انتظامی با اشاره به وجود 450 دفتر خدمات الکترونیک انتظامی در سراسر کشور گفت: بیش از 70 دفتر خدمات الکترونیک در تهران وجود دارد. این دفاتر موظفند مدارک متقاضیان برای صدور گذرنامه را دریافت و در سیستم ثبت کنند که اطلاعات مزبور به صورت سیستمی ارسال و گذرنامه برای آنها صادر و توسط پست پیشتاز به درب منازل ارسال خواهد شد.

در صورتی که اشکالی در مدارک گذرنامه وجود نداشته باشد، حداکثر زمان برای تحویل گذرنامه از طریق پست بین 6 تا 7 روز است. رئیس پلیس گذرنامه ناجا گفت: در حال حاضر پست پیشتاز ظرف 24 ساعت در تهران و در استان‌های با پروازهای منظم، ظرف مدت 48 ساعت گذرنامه‌ها را توزیع می‌کند.