کمیته کنترل آنفولانزای نوع A در خوابگاههای دانشجویی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستورالعمل کشوری، خوابگاههای دانشجویی موظف هستند که برای پیگیری و رسیدگی به مسائل بهداشتی در خوابگاهها کمیته بهداشتی تشکیل دهند که به همین منظور در رابطه با آنفولانزای نوع A نیز کمیته ای تشکیل شد.

موضوع بیماری آنفولانزای نوع A با دو سرفصل پیشگیری و بحران مورد بحث و هم اندیشی قرار گرفت و تقسیم وظایف مابین واحدها برای آمادگی هر چه بیشتر برای مقابله و پیشگیری از شیوع این بیماری به عمل آمد.

بر اساس وظایفی که برای کمیته تعریف شده است، نظارت دقیق بر نظافت فضاهای عمومی و سرویسهای بهداشتی و تشکیل کلاس های آموزشی برای نیروهای خدماتی خوابگاه ها، آگاه سازی و اطلاع رسانی در سطح وسیع به سرپرستها و دانشجویان در زمینه بیماری، تعیین و تشکیل گروههای دانشجویی به عنوان رابطین بهداشتی برای اطلاع رسانی و کمک رسانی به افراد بیمار در این زمینه مورد تاکید قرار گرفت.

تعیین فضای استراحت برای دانشجویانی که نیاز به فضای اختصاصی برای طی دوران بیماری و نقاهت دارند، درخواست از مرکز بهداشت برای حضور کارشناسان بهداشتی درخوابگاهها و پیش بینی دارو، ملزومات و تغذیه از دیگر وظایفی است که تعیین شده است.