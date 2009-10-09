کشف و ضبط 100 کیلو حشیش و تریاک در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان قم با اعلام این خبر و با تشریح جزئیات آن اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با انجام تحقیقات تخصصی و زیر نظر گرفتن ارتباطات یکی از عناصر اصلی تهیه و توزیع مبارزه با مواد مخدر استان به نام "صالح – ن"، پی بردند دو نفر از قاچاقچیان استان هرمزگان با یک دستگاه خودروی پراید وارد استان قم شده و ضمن اسکان در منزل "صالح" قصد تحویل دادن یک محموله بزرگ مواد مخدر را دارند.

سردار توکلی ادامه داد: در پی اطلاع از این موضوع کلیه تحرکات "صالح" و رابطانش تحت نظر گرفته شد تا اینکه نامبرده به همراه قاچاقچیان هرمزگانی جهت تحویل گرفتن محموله از منزل خارج و به محل قرار رفتند.

وی با اعلام اینکه متهمان به صورت نامحسوس توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تعقیب می شدند، افزود: با رسیدن متهمان به محل قرار و انجام معامله، بلافاصله ماموران وارد عمل شده و طی عملیاتی غافلگیرانه ضمن توقیف دو دستگاه خودروی پراید و پیکان، "صالح"، قاچاقچیان هرمزگانی و سه نفر متهم دیگر را نیز دستگیر کردند.

توکلی اضافه کرد: در بررسی به عمل آمده از خودروهای توقیف شده 30 کیلو و 420 گرم تریاک و 66 کیلو و 920 گرم حشیش و در بازرسی از منزل متهم 500 گرم حشیش و 15 گرم تریاک کشف و ضبط شد.