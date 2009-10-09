دانشگاههای علوم پزشکی 270 میلیارد تومان کسری بودجه دارند

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه آموزش عالی وزارت بهداشت 270 میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این کسری اعتبارات در جلسه مشترک با وزارت علوم و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش داده شده است.

وی اضافه کرد: کسری حوزه بهداشت و درمان وزارت بهداشت نیز 1900 میلیارد تومان است که این موضوع نیز باید به کمک متمم حل شود.

ابوالحلاج خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ای که با مسئولان معاونت نظارت راهبردی داشته ایم و وزیر بهداشت نیز در جریان آن قرار گرفته است، اعتقاد بر این بود که این کسری باید به شکل موثری جبران شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت قصد دارد در سال 89 به طور ویژه از بهداشت و درمان حمایت کند پیش بینی می شود که کسری اعتبارات تا حدی حل شود.