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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۹

ابوالحلاج به مهر خبر داد:

دانشگاههای علوم پزشکی 270 میلیارد تومان کسری بودجه دارند

دانشگاههای علوم پزشکی 270 میلیارد تومان کسری بودجه دارند

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت با اشاره به کسری اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت گفت: کسری حوزه آموزش با متممی که از سوی دولت ارائه می شود قابل جبران خواهد بود.

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه آموزش عالی وزارت بهداشت 270 میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این کسری اعتبارات در جلسه مشترک با وزارت علوم و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش داده شده است.

وی اضافه کرد: کسری حوزه بهداشت و درمان وزارت بهداشت نیز 1900 میلیارد تومان است که این موضوع نیز باید به کمک متمم حل شود.

ابوالحلاج خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ای که با مسئولان معاونت نظارت راهبردی داشته ایم و وزیر بهداشت نیز در جریان آن قرار گرفته است، اعتقاد بر این بود که این کسری باید به شکل موثری جبران شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت قصد دارد در سال 89 به طور ویژه از بهداشت و درمان حمایت کند پیش بینی می شود که کسری اعتبارات تا حدی حل شود.

کد مطلب 961131

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