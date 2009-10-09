سطح بندی نشریات علوم پزشکی کشور برای اولین بار/ شرایط ابطال رتبه نشریه

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این سطح بندی، امتیازاتی که اعضای هیئت علمی از چاپ مقالات خود در این نشریات دریافت می کنند متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی نشریات گفت: انتشار به موقع نمایه سازی، XML فعال، دوره انتشار، ارزیابی محتوایی مقالات منتخب نشریات از جمله شاخصهای این سطح بندی بوده است.

اکبری ساری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 146 نشریه علوم پزشکی سطح بندی شده اند و امتیازبندی بر اساس کسب امتیازات بالاتر در مورد شاخصها اعطا شده است.

وی گفت: نشریاتی که در انتشار بیش از دو شماره خود تاخیر داشته باشند، مشمول ابطال رتبه می شوند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور اضافه کرد: 43 نشریه دارای درجه علمی یک، 56 نشریه دارای درجه علمی دو، 46 نشریه دارای درجه علمی سه و یک نشریه نیز درجه بندی نشده است.