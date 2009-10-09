سینمای ایران از موفقترین سینماهای ملی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز همزمان با آغاز سفر 10 روزه 10 سینماگر برجسته ایرانی شامل محمدمهدی عسگرپور، ابراهیم حاتمی‌کیا، سیدرضا میرکریمی، رخشان بنی‌اعتماد، امین تارخ، فرهادی توحیدی، فاطمه معتمد آریا، مجتبی راعی، علیرضا رئیسیان و مجتبی میرتهماسب در مطلبی به تحلیل این سفر پرداخته است.

الن هرینگتن برنامه‌ریز آکادمی اسکار درباره اهداف و برنامه‌های سفر سینماگران ایران به آمریکا می‌گوید: اوایل سال جاری میلادی گروهی هشت نفری از اعضای آکادمی به دعوت خانه سینما به ایران سفر و در برنامه‌های مختلف شرکت کردند. فرهنگ فیلم ایران بسیار پیچیده و سینمای آنها یکی از موفقترین سینماهای ملی در سراسر جهان است.

ابراهیم حاتمی‌کیا با فیلم سینمایی "به نام پدر" به آمریکا سفر کرده است

وی ادامه می‌دهد: فیلمسازان ایرانی علاوه بر حضور در برنامه نمایش فیلم‌های خود، از امکانات تولید فیلم و مکان‌های تولید فیلم‌های تاریخی بازدید و با دانشجویان دیدار و گفتگو می‌کنند. دلیل همکاری آکادمی اسکار با دانشگاه UCLA در برگزاری این برنامه این است که آنها میزبان یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم‌های ایرانی در آمریکا هستند.

شانن کلی برنامه‌ریز دانشگاه UCLA در جریان سفر سینماگران ایرانی به آمریکا هم می‌گوید: سینمای ایران اول از همه با فرهنگ و تاریخ سینمای خود تلفیق شده است. ضمن اینکه در سطح بین‌المللی همه سینمایی شناخته‌شده است و از نظر فنی هم شبیه سینمای دیگر نقاط دنیا است. زیبایی فیلم‌های ایرانی را می‌توان به دیگر فرهنگ‌ها هم ترجمه کرد.

فاطمه معتمد آریا که با فیلم سینمایی "گیلانه" در این برنامه حضور خواهد داشت، در مصاحبه ایمیلی خود با خبرنگار لس آنجلس تایمز گفته است: معتقدم مهمترین دستاورد این سفر یافتن چهره واقعی سینمای هر دو کشور ایران و آمریکا و باز کردن درهایی تازه برای فرصت همکاری مشترک میان سینمای ایران و آمریکا است.

وی ادامه داده است: سینمای ایران بسیار تحت تاثیر جامعه و مردم، گفتگوهای روزانه، زبان شاعران و ادبیات غنی چهره‌هایی چون حافظ، سعدی، رومی، فردوسی و... است. ما بدون آنکه چندان بکوشیم هم می‌توانیم از فرهنگ و تاریخ باستانی ایرانی بهره ببریم. سینمای ایران وامدار پیشینه عمیق و طولانی داستانسرایی و داستان‌های اسطوره‌ای است.

فرهاد توحیدی که دو فیلم سینمایی "پرونده هاوانا" و "هفت و پنج دقیقه" را در این برنامه دارد، در مصاحبه ایمیلی خود با لس آنجلس تایمز گفته است: سینمای آمریکا همواره جذاب و الهامبخش بوده است. اما میراث داستانگویی و شعر کلاسیک ایران به واقع نقشی مهم در خلاقیت هنری فیلمسازان خود ما داشته است.

او افزوده است: سینماگرانی ایرانی باید ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنند و از تصویر کردن مسائل جنسی و خشونت بپرهیزند. بنابراین طبیعی است که با وجود تمام این محدودیت‌ها نوک پیکان خلاقیت به سمت جنبه‌های شاعرانه و هنری برخاسته از سنت‌های داستانسرایی ما ایرانی‌ها معطوف شود.

هرینگتن می‌گوید: فیلمسازان ایرانی راهکارهایی شگفت‌انگیز برای روایت داستان‌هایی مرتبط به زندگی روزانه خود خلق کرده‌اند. ایران سینمای تجاری هم دارد، اما این گروه در فیلم‌های خود به مسائلی چون روابط خانوادگی، تاثیر جنگ ایران و عراق بر جامعه و نقش زنان و روشنفکران در جامعه امروز ایران پرداخته‌اند.

برنامه "از نزدیک و شخصی: فیلمسازان ایرانی از زبان خودشان" امروز جمعه با نمایش فیلم سینمایی "به همین سادگی" آغاز می‌شود و در ادامه نشست بررسی سینمای امروز ایران با حضور تمام میهمانان ایرانی در سالن جیمز بریج دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد. این برنامه تا جمعه آینده ادامه خواهد یافت.