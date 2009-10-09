نیروهای بسیج سازندگی در طرح طاها مشارکت می کنند

علیرضا حسن نائبی پنجشنبه شب در آستانه فرارسیدن هفته استاندارد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین با توجه به وظایف و مسئولیتهای تعیین شده تلاش می کند سطح استاندارد کالاهای تولیدی را در استان به حد مطلوب و مطابق قانون برساند.

حسن نائبی افزود: در شش ماهه گذشته 28 پروانه علامت استاندارد اجباری و یک پروانه استاندارد تشویقی صادر و 126 فقره پروانه استاندارد اجباری و 24 پروانه استاندارد تشویقی تمدید شد، سه پروانه استاندارد اجباری به حالت تعلیق درآمد و 9 پروانه استاندارد اجباری و دو پروانه استاندارد تشویقی نیز ابطال شده است.



مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال جاری همچنین 39 پروانه علامت استاندارد اجباری و چهار پروانه استاندارد تشویقی صادر شده است.

وی صدور گواهینامه صادراتی و مجوز وارداتی را از دیگر فعالیتهای این اداره دانست و تصریح کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری 796 فقره گواهینامه صادراتی برای محصولاتی چون کشمش، شوینده‌ها، پسته، موکت، مواد معدنی، ورق فلزی، منسوجات، مواد پلیمری برای صدور به مقصد کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه صادر شده است.

حسن نائبی خاطرنشان کرد: در این مدت 84 فقره مجوز وارداتی برای محصولاتی چون رینگ، لاستیک، شیلنگ‌های فشار قوی، مواد مختلف شیمیایی و نبشی برای ساخت دکل نیزصادر شده است.

وی از صدور 90 گواهینامه صادراتی برای نخستین بار در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین هم خبر داد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین با اشاره به بازدید فنی از واحدهای مختلف و نظارت مستمر بر نحوه تولید کالا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 211 واحد تولیدی، 21 واحد خدماتی شامل سردخانه، آسانسور و مهد کودک، 16 مرکز تأسیسات گاز پراکنی و 16 آزمایشگاه همکار مورد بازدید فنی قرار گرفته است.

وی از سه هزار و 84 مورد نمونه ‌برداری از واحدهای مختلف تولیدی، بازار، صادرات و واردات، دو هزار و 832 نمونه‌ برداری برای آزمون و 96 باسکول ثابت همکف مورد آزمون هم خبر داد.

حسن نائبی آموزش مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی را در افزایش کیفیت کالاها و دستیابی به سطح استاندارد مطلوب مهم ارزیابی کرد و گفت: 250 نفر از مسئولان کنترل کیفیت واحدهای مختلف استان به عنوان نماینده استاندارد در واحدهای تولیدی یک هزار و 393 نفر ساعت آموزش دیدند.

وی استفاده از آزمایشگاه‌های همکار را در تسریع فعالبیها موثر دانست و اظهار داشت: در حال حاضر با تائید صلاحیت افراد واجد شرایط، 37 آزمایشگاه همکار مجوز فعالیت گرفته اند و در شش ماهه نخست امسال هم پنج فقره پروانه فعالیت برای آزمایشگاه های همکار صادر و پنج پروانه همکاری نیز تمدید شده است.

حسن نائبی یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال جاری صلاحیت 63 نفر از مسئولان کنترل کیفیت تائید و صادر شده است.

وی گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون آمار جعل علامت استاندارد در قزوین به صفر رسیده است.

مشارکت بسیج سازندگی در طرح طاها

در ادامه رحیم خالقی معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هم از اجرای طرح طاها خبر داد و گفت: به منظور کنترل کیفیت کالا و نظارت بر رعایت علامت استاندارد در صدد هستیم از نیروهای بسیج سازندگی در اجرای طرح استفاده کنیم.

وی افزود: با اجرای طرح طاها که سال قبل با عنوان طرح جامع اجرا می شد محصولاتی که کیفیت مطلوب را نداشته باشند و در استانهای دیگر هم فروش می روند از طریق تیمهای بازرسی شناسیایی و جمع آوری می شوند و با این طرح زمینه پیگیری و پاسخگویی در خصوص تخلفات استاندارد کالاهای تولیدی سایر استانها هم فراهم می شود.

صمدی مقدم رئیس هیئت مدیره انجمن کنترل کیفیت استان قزوین هم اظهار داشت: در حال حاضر 18 انجمن فعال در کشور به ثبت رسیده است و از سال گذشته نیز انجمن کنترل کیفیت استان تشکیل شده و فعالیت خودرا با هفت عضو آغاز کرده است.