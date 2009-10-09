دانشگاه پیام نور مشهد 20 درصد افزایش دانشجو داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رمضانپور شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اکثر اساتید و هیئت علمی این دانشگاه دارای مدرک استادیاری و یا دکتری هستند.



رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به افزایش 20 درصدی دانشجو در این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 22 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور مشهد مشغول به تحصیل هستند.



رمضانپور در خصوص سطح علمی بالای دانشجویان این دانشگاه گفت: طبق آمار وزارت علوم بیشترین آمار پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر از دانشجویان دانشگاه پیام نور هستند.



وی افزایش فضای آموزشی، جذب اساتید در سطح علمی بالا، افزایش رشته در دانشگاه، حذف نمره منفی از امتحانات، اختصاص شش نمره میان ترم در اختیار اساتید، افزایش ساعات کلاس ها، کسب رتبه نخست هوش مصنوعی و روباتیک را از مهمترین برنامه های سال گذشته بیان کرد.



رئیس دانشگاه پیام نور همچنین تجهیز آزمایشگاه ها، افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی، احداث مرکز رفاهی را از مهم ترین برنامه های سال جاری این دانشگاه عنوان کرد.



رمضانپور در رابطه با فعالیت تشکلهای دانشجویی در دانشگاه گفت: دانشجو در دانشگاه ضمن فعالیت علمی و پژوهشی باید فعالیت فرهنگی، مذهبی و سیاسی نیز داشته باشند به این دلیل که این دانشجویان مسئولان آینده کشور هستند و این فعالیتها تمرینی برای مسئولیت پذیری در آینده آنهاست.



وی با تاکید بر اینکه تمام فعالیتهای دانشجویان باید در راستای سیاستهای کلان کشور باشد، گفت: دانشجویان نباید خود را درگیر جناح بندی های زودگذر در جامعه کنند.