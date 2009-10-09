مدیر عامل شینهوا : حفظ محیط زیست بزرگترین مسئولیت اجتماعی رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر از پکن ، "لی کانگجون" صبح امروز در افتتاحیه رسمی اجلاس رسانه های جهان در تالار بزرگ خلق بزرگترین مسئولیت اجتماعی رسانه ها را حفاظت از محیط زیست خواند.

وی با مقایسه تجربه 20 سال گذشته خود از چگونگی برخورد مردم چین با خطری که زندگی یک نهنگ به ساحل نشسته را تهدید می کرد با تجربه مشابه آن در مارس 2009 اذعان داشت: نگرش مردم نسبت به محیط زیست نگرشی حفاظتی و حمایتی گشته است. مردم نه تنها در چین ، بلکه در سراسر دنیا به این مهم رسیده اند که برای افزایش رفاه همگانی باید بین طبیعت و انسان هماهنگی ایجاد شود.

مدیرعامل شینهوا ادامه داد: طی20 سال گذشته توجه به این هماهنگی نمود بسیاری داشته که مبین نقش بسیار مهم رسانه ها دراین راستا است. امروزه حفظ محیط زیست لازمه اصلی ارتقای رفاه عمومی است که توجه به این امر اصلی ترین بخش مسئولیت اجتماعی رسانه ها را تشکیل می دهد.

"لی کانگجون" افزود: اما ماموریت رسانه ها فقط به این موضوع ختم نمی شود. به نظر من یکی از ارزشهای درست رسانه ها کاربرد صحیح ، موثق و منصفانه اخبار است.

رسانه ها مروج اندیشه صلح جهانی باشند

مدیرعامل شینهوا تاکید کرد : رسانه ها باید به ترویج اندیشه صلح ، توسعه و مشارکت بپردازند و توسعه درست و پایدار را در اقتصاد جهان افزایش دهند و تسهیل گر رشد عمومی تمامی شهروندان جهان از طریق تبادل و تعامل تجربیات باشند.

"لی کانگجون" مدیر عامل خبرگزاری شینهوا

وی همچنین حمایت های بشر دوستانه کنونی جهان در مقابله با آسیب دیدگان بلایای طبیعی را برگرفته از فعالیتهای موثر رسانه ها در بیدار سازی عواطف انسانی خواند و خواستار پرداختن بیشتر به این نقش کلیدی شد.

"لی کانگجون" در خاتمه با اشاره به بحران اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت رسانه های جهان از طرفی و فرصت ها و چالش های بزرگ حاصل از تکنولوژی اطلاعات دیجیتالی از طرف دیگر ، خواستار تعامل و همکاری بیشتر رسانه ها جهت هموار سازی موانع بر سر راه توسعه بشریت شد و گفت: تنها از طریق مشارکت بیشتر و افزایش ارتباطات پایدار بین رسانه ای است که می توان پیشرفت بیشتری را برای جامعه جهانی به ارمغان آورد.