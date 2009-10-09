به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی پنجشنبه شب در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی بر ضرورت تبعیت تمام مسئولان جامعه از قانون تأکید کرد و گفت: در جامعه باید از بالا به پائین همه قانونمند باشند و مسئولان باید خودشان را ملتزم به قانون بدانند.



وی با اشاره به قبح قانون‌گریزی خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که قانون‌گریزی بد است که این موضوع باید از طریق رسانه‌ها فرهنگ سازی شود.



این مرجع تقلید یادآور شد: اگر رئیس جمهوری قانون‌گریز باشد مردم نمی‌پذیرند و تبعیت از قانون باید به یک فرهنگ تبدیل شود.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه بیشتر افراد در جامعه قانون‌گریز هستند تأکید کرد: علاوه بر قانون‌گریزی افرادی در جامعه نیز قانون‌ستیز هستند.



آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنانش اعتماد مردم به دولت را مهمترین سرمایه جامعه عنوان کرد و افزود: اگر این اعتماد متزلزل شود چیزی نمی‌تواند جای آن را بگیرد.



این مرجع تقلید در ادامه بیان داشت: آنچه رژیم شاه را ساقط کرد بی‌اعتمادی مردم بود اما مردم در انقلاب به حضرت امام(ره) اعتماد کرده و نظام جمهوری اسلامی را برپا کردند.وی اعتماد مردم را ضامن بقا و حفظ نظام دانست و تأکید کرد: ما نظام را راحت بدست نیاورده‌ایم و خون‌های زیادی برای نظام اسلامی ریخته شده است و باید همه بکوشیم این نظام را حفظ کنیم.



آیت الله مکارم شیرازی گفت: خوشبختانه الان مردم اعتماد خوبی به نظام دارند. وی حفظ اعتماد مردم را یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی برشمرد و بیان داشت: سازمان بازرسی باید نظارت را از بالا به پایین با جدیت پیگیری نماید.



ایشان با بیان اینکه مردم به مرجعیت اعتماد دارند، گفت: اگر سازمان بازرسی در زمینه لزوم تبعیت افراد از قانون فرهنگ‌سازی کند ما نیز این کار را تقویت خواهیم کرد.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود برخی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکلات فرهنگی در جامعه زیاد شده است و برخی از آنها زیر آوار مسائل سیاسی مدفون شده است.



آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: اگر مسائل فرهنگی حل شود سایر مشکلات جامعه نیز حل خواهد شد.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گزارشی از اقدامات انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرد.