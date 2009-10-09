دومین جشنواره تئاتر ایثار با معرفی برگزیدگان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم محمداسماعیل رضایی دبیر جشنواره گفت: 20 اثر پذیرفته شده در جشنواره از 11 تا 16 مهر اجرا شد. خوشحالیم که عرصه‌ای برای ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت در تئاتر بپردازند. جوانان ما حاضر، هوشیار و بیدار و عاشق ارزش‌های جنگ و شهادتند. یقین دارم آنها رزمندگان جبهه‌های فرهنگی هستند و ارزش‌های شهدا را حفظ می‌کنند.

در ادامه مهدی عباسی فرزند شهید عباسی به اجرای موسیقی زنده پرداخت و سپس رحمت امینی نماینده داوران دومین جشنواره سراسری تئاتر ایثار به قرائت بیانیه داوران پرداخت. وی سپس خطاب به مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما در شرایط حاضر نیازمند حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از تئاتر بخصوص در حوزه تئاتر ایثار هستیم.

دبیر شورای تئاتر دانشگاهی ایران افزود: با برگزاری اختتامیه جشنواره دوم با روحیه‌ای ایثارگرانه برای جشنواره سوم حرکت خواهیم کرد و نیازمند حمایت بیشتر بنیاد هستیم. اگر جشنواره تئاتر کودک ایثار برگزار شود شاهد بالنده‌تر شدن جشنواره خواهیم بود. باید برنامه‌ریزی و حرکت برای جشنواره سوم از فردا آغاز شود. از مهندس زریبافان تقاضای حمایت از تئاتر داریم.

در ادامه بعد از اجرای دکلمه خانم گلیاری، رئیس بنیاد شهید با اشاره به دو جلوه مادی و معنوی رابطه انسان با خدا گفت: جلوه مادی حاصل علم و دانش انسان و جلوه معنوی حاصل نگرش انسان به هنر خدا در آفرینش است. وقتی رابطه انسان با انسان در روابط اجتماعی و سیاسی جلوه‌گر و گسترده‌تر می‌شود دغدغه‌های مادی بیشتر شده و انسان را از رابطه با خدا بازمی‌دارد.

وی ادامه داد: اما رابطه معنوی انسان با انسان در هنرها جلوه‌"ر می‌شود و چون این روابط مظهری از آفرینش خداست رابطه انسان با دیگران را عمق داده و باعث نزدیکی انسان با خالق زیبایی‌ها و هنر می‌شود. ایثار جلوه‌های انسان‌های خاص است و شهادت ثمره ایثار کسانی است که جز خدا را برنمی‌تابند.

معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: ارائه هنرمندانه آن هنرمندان بزرگ در صحنه تئاتر که ماندگاری آن باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود جای تقدیر دارد. هنری که پا به عرصه‌های ایثار و شهادت گذاشته و خود را الهی کرده باید مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد. این جشنواره با عرضه گوشه‌هایی از فرهنگ ایثار و شهادت به هدف خود می‌رساند.

در بخش پایانی جشنواره هیئت داوران متشکل از سعید کشن‌فلاح، محمود عزیزی و رحمت امینی برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره دوم تئاتر ایثار را معرفی کردند. در بخش موسیقی هیئت داوران ضمن تقدیر از احسان تارخ و حسین فولادچی، تندیس جشنواره و 4 سکه بهار آزادی را آرش جانثاری برای نمایش "جاده بسته است هنوز" از اصفهان اهدا کرد.

در بخش طراحی صحنه ضمن تقدیر از فاطمه حاجی‌زاده و محمدعلی یاری رتبه سوم شامل لوح سپاس و 2 سکه بهار آزادی به امیر سرافرازیان برای نمایش "این سوی پل پشت پنجره" رسید. رتبه دوم طراحی صحنه شامل لوح سپاس و 4 سکه بهار آزادی هم به محمد بهابادی برای نمایش "ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی" از استان یزد اهدا شد.

مهدی محمدی هم برای طراحی صحنه نمایش "در قاب‌های تمام قد" رتبه اول طراحی صحنه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 6 سکه تمام بهار آزادی را دریافت کرد.

در بخش بازیگری زن ضمن تقدیر بهار کریم‌زاده و نسیم نامدار طاهری، هیئت داوران رتبه سوم شامل لوح سپاس و 2 سکه بهار آزادی را به صورت مشترک به فاطمه پاشایی از استان گلستان و فاطمه سرلک از استان مرکزی اهدا کرد. در این بخش رتبه دوم شامل لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی به ماندانا عبقری برای نمایش "شکاف" از تهران رسید. رتبه اول شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7 سکه بهار آزادی هم به ثریا شیرزادی برای نمایش "استخوان‌ها صدا کند تخ تخ" از کرمانشاه اهدا شد.

هیئت داوران در بخش بازیگری مرد جشنواره تئاتر ایثار ضمن تقدیر از مجید زارع، امیر مولوی، علی موسویان، فرزاد شیخ‌نظری، عمار خطی،‌عرشیا طالبی و پویا جواهری رتبه سوم شامل لوح سپاس و 3 سکه بهار آزادی را حامد مهینی برای نمایش "گاومیش" از استان بوشهر اهدا کرد.

در این بخش سعید زندی برای نمایش "استخوان‌ها صدا کند تخ تخ" از استان کرمانشاه رتبه دوم را شامل لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی دریافت کرد. در بخش بازیگری مرد دومین جشنواره سراسری تئاتر ایثار رتبه اول شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7 سکه بهار آزادی به پژمان روشن برای نمایش "جاده بسته است هنوز" رسید.

در بخش نمایشنامه نویسی هیئت داوران با ادای احترام به حمیدرضا نعیمی، مهدی ایوبی، مهدی پوررضاییان و آرش عباسی رتبه سوم بخش نمایشنامه نویسی را شامل لوح سپاس و 3 سکه بهار آزادی به احسان رحیمی برای نمایش "جاده بسته است هنوز" اهدا کرد.رتبه دوم هم شامل لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی به حامد مهینی برای نمایشنامه "گاومیش" از بوشهر رسید. صحرا رمضانیان نیز برای نمایش "استخوان‌ها صدا کند تخ تخ" از کرمانشاه رتبه اول را شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7 سکه بهار آزادی از آن خود کرد.

در بخش کارگردانی هیئت داوران ضمن تقدیر از بهار کریم‌زاده، سعید زندی و محمدرضا درند رتبه سوم شامل لوح سپاس و 3 سکه بهار آزادی را به حامد مهینی برای نمایش "گاومیش" از بوشهر اهدا کرد. سعید نوروزی هم برای نمایش "خط سوم" از کرمانشاه رتبه دوم کارگردانی را شامل لوح سپاس و 5 سکه بهار آزادی دریافت کرد. رتبه اول کارگردانی دومین جشنواره سراسری تئاتر ایثار هم شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7 سکه بهار آزادی به احسان رحیمی برای نمایش "جاده بسته است هنوز" از اصفهان رسید.

در پایان هیئت داوران دومین جشنواره سراسری تئاتر ایثار نمایش‌های "جاده بسته است هنوز" از اصفهان و "گاومیش" از بوشهر را به دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه معرفی کرد. داود رشیدی و حسین مسافرآستانه از جمله میهمانان حاضر در این مراسم بودند.