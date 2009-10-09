جایزه بزرگ جشنواره به "باغچه پلاستیکی" رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این جشنواره حامد زحمت کش و حمید بوربور در نمایشنامه جالباسی و حسن بین لو به خاطر نمایشنامه گل بی‌حوصله و کیومرث قنبری آذر حائز رتبه شناخته شدند. همچنین در بخش ایران این جشنواره به داوری

داوود کیانیان، منوچهر اکبرلو و آزیتا حاجیان نتایج زیر توسط هیئت دواران اعلام شد. طراح صحنه برگزیده

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از بین طراحان صحنه نمایشهای میترا حکیم هاشمی از "زندگی بسیار کوتاه است" امیر مشهدی عباس در نمایشنامه "موشه رو کی می خوره" و "ما آدم کوچولوها خیلی بزرگیم"، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ 4 میلیون ریال به امیر مشهدی عباس، طراح صحنه "نمایش موشه رو کی می خوره" اهدا شد. طراحی لباس برگزیده

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هیئت داوران در این بخش، هیچ طراحی را در مقایسه با طراحی سایر نمایش‌ها با فاصله شاخص ندید لذا در این بخش، انتخابی صورت نگرفت

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موسیقی نمایش برگزیده: هیئت داوران به دلیل ساخت قطعات موسیقی، متناسب با فضاهای مختلف اجرا و نیز هدایت صحیح نوازندگان و همسرایان، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 4 میلیون ریال را به علی اشرفی خراسانی آهنگ ساز و نوازنده نمایش "خورشید حسنک" اهدا نمود. شعر نمایش برگزیده

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به گزارش مهر در این بخش از مسابقه نیز به به دلیل کم توجهی سرایندگان اشعار نمایش‌ها به این نکته اساسی که شعر نمایش باید بخشی جدا نشدنی و نه تفننی از متن نمایشنامه باشد و بی توجهی نویسندگان به استفاده از شاعران در سرودن اشعار متن در این بخش نیز هیئت داوران اشعار شاخصی را به عنوان برگزیده در نظر نگرفت. بازیگری خردسال برگزیده

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به گزارش مهر در جشنواره امسال، با توجه به حضور قابل توجه بازیگران خردسال هیئت داوران از میان بازیگران خردسال مهرانا خادمی در نمایش "اول اوست آخر اوست"، شادی شهبازی در نمایش "ما آدم کوچولوها" و کیانا شهنام نیا در نمایش "سیندرلا در بن بست" دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و اهدای کالا‌های فرهنگی تا مبلغ 4 میلیون ریال را به کیانا شهنام نیا بازیگر نقش کیانا در نمایش "سیندرلا در بن بست" اهدا نمود. بازیگری مرد

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از میان نقش‌های قنطورس با بازی مهدی حسامی در نمایش "ما آدم کوچولوها"، پدر کیانا با بازی در نمایش "سیندرلا در بن بست" و گربه با بازی مهرداد باقری در نمایش "موشه رو کی می خوره"، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 6 میلیون ریال به مهرداد باقری بازیگر نقش گربه در نمایش "موشه رو کی می خوره

" اهدا شد. بازیگری زن:

به گزارش مهر هیئت داوران در گزارش خود در خصوص انتخاب بازیگر زن نمونه آورده است با توجه به افت کیفیت حضور بازیگران زن در این جشنواره در هر صورت از میان بازیگران نقش مترسک در نمایش "زندگی بسیار کوتاه است" و بازیگر نقش باد سیاه و زن پیر در نمایش "خورشید حسنک"، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 6 میلیون ریال به مونا بیگی بازیگر نقش مترسک در نمایش "زندگی بسیار کوتاه است" اهدا شد. نمایشنامه نویسی

به گزارش مهر هیئت داوران شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از میان نویسندگان نمایشنامه‌های "زندگی بسیار کوتاه است" از هدی مهدی آبادی، "سیندرلا در بن بست" از امید نیاز و" ما آدم کوچولوها خیلی بزرگیم" از وحید فقیهی

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 8 میلیون ریال را به آقای امید نیاز نویسنده نمایشنامه "سیندرلا در بن بست" اهدا نمود.

کارگردانی برگزیده:

به گزارش مهر هیئت داوران بخش ایران از میان کارگردانان نمایش‌های "زندگی بسیار کوتاه است" مهدی مهدی آبادی، "سیندرلا در بن بست" امید نیاز، "ما آدم کوچولوها خیلی بزرگیم" وحید فقیهی و "جالباسی" حامد زحمتکش و مجید بور بور،

دیپلم افتخار ، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال را به آقای امید نیاز برای کارگردانی نمایش "سیندرلا در بن بست"

اهدا نمود. نمایش برگزیده:

همچنین هیئت داوران بخش ایران این جشنواره نمایشنامه "سیندرلا در بن‌بست" به کارگردانی امید نیاز را برای راهیابی به جشنواره تئاتر فجر برگزید. آراء هیئت داوران بخش بین المللی شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان در بخش بین الملل شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز نیکلای کروگلوف، کریم داکروب، اسماعیل شفیعی، مسلم قاسمی، سپیده خلیلی داوری این بخش را بر عهده داشتند که نتایج ذیل نتیجه این هیئت داوری است. بخش نمایشنامه نویسی:

به گزارش مهر بر اساس اعلام داوران این بخش هیچ نمایشنامه و نمایشی مناسب کاندیداتوری نبود.

بخش موسیقی:

در این بخش نیز با توجه به موسیقی مناسب با فضای کار و کیفیت مطلوب، موسیقی نمایش‌های "باغچه پلاستیکی" از ایتالیا و نمایش "دکتر آو وی وه" از آلمان را کاندید شده که جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 800 دلار به نمایش نمایش "دکتر آو وی وه" از آلمان به بربل مایر اهدا شد.

طراحی صحنه:

هیئت داوران در این بخش نیز نمایش‌های "باغچه پلاستیکی" از ایتالیا، "دکتر آو وی وه" از آلمان و "شلان کشی" از ایران را کاندید ا نمود که جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 800 دلار به رجب علی فلاح اهدا شد.

بازیگری زن: در بخش بازیگری زن نیز دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هزار دلاربه آیدا صادقی بازیگر نمایش "شکار بزرگ شنبه" اهدا شد.

بازیگر مرد:

هیئت داوران در این بخش از بیانیه خود در خصوص انتخاب بازیگر مرد آورده ضمن تشکر بازی روان و زیبای بازیگر نقش جغرافیدان و حسابدار در نمایش "شازده کوچولو"، جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هزار دلار به بازیگر نقشه شنبه در نمایش "شکار بزرگ شنبه" رسول نقوی اختصاص یافت.

کارگردانی:

به گزارش مهر کارگردانان‌نمایش‌های "سرگذشت الک" از اروگوئه ، "باغچه پلاستیکی" از ایتالیا و "شکار بزرگ شنبه" از ایران کاندیدا شدند که جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هزار و 200 دلار به شهرام کرمی کارگردان نمایش "شکار بزرگ شنبه" اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران:

هیئت داوران در بخش جایزه ویژه نیز به خاطر نگاه عمیق اما ساده به آموزش مفاهیم والا و جهانی به کودکان و توجه به نیاز آنها به بازی و استفاده از امکانات ساده و در دسترس، جایزه این بخش شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هزار و 500 دلار را به هکتور جیراندولوپز نمایش "قصه هایی با آت و آشغالها" از برزیل اهدا نمود.

جایزه بزرگ جشنواره:

همچنین جایزه بزرگ شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با توجه به وجود کاندیداهایی چون "سرگذشت اولک" از اروگوئه ، "باغچه پلاستیکی" از ایتالیا و "شکار بزرگ شنبه" از ایران شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ دو هزار دلار به نمایش "باغچه پلاستیکی" از کشور ایتالیا اهدا شد.