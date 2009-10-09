تیم ملی راهی کپنهاگ شد / داوران یکشنبه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی ایران ساعت 30/4 بامداد امروز فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد استانبول ترک کرده و پس توقفی 2 ساعته در این شهر راهی کپنهاگ می شوند. ملی پوشان ایران ساعت 35/11 وارد کپنهاگ شده و در هتل "سیدهاوون" مستقر خواهند شد.

میثم باقری، مهدی احمدی، رضا نادریان، محمد باقری معتمد، علیرضا نصرضا آزادانی، فرزاد باقری ، یوسف کرمی و حسین تاجیک 8 عضو تیم مردان ایران هستند که با هدایت رضا مهماندوست به عنوان سرمربی، مجید افلاکی و بیژن مغانلو به عتوان مربی در این دوره از مسابقات به میدان خواهند رفت.

تیم چهار نفره بانوان هم با ترکیب فاطمه نعمتی، سارا خوش جمال فکری، سمانه شش پری وسوسن حاجی پور و مربیگری ا هدایت مینو مداح و مریم آذرمهر در نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهانی به میدان خواهد رفت.

سیدحسن ذوالقدر مدیر تیم های ملی، سید محمد پولادگر و الهه عرب عامری رئیس و نایب رئیس فدراسیون نیز این تیم را همراهی خواهند کرد.

ناصرباقری و سیروس رضایی داوران بین المللی فدراسیون تکواندو روز یکشنبه راهی دانمارک می شوند و غلامرضا ابراهیمی دبیر فدراسیون سه شنبه به این کشور می رود.

نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 22 تا 26 مهرماه در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.