چهارمین کنفرانس بین المللی "کنترل ریلیز"‌ ایران در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این کنفرانس‌ 48 مقاله بصورت سخنرانی و 83 مقاله در قالب پوستر الکترونیکی ارائه شد. همچنین دو سخنرانی نیز توسط محققین تراز اول بین المللی از آمریکا و هلند، بصورت وب کنفرانس در روزهای اول و دوم این کنفرانس ارائه شد و بیش از 200 نفر از پزشکان و داروسازان استان و استانهای همجوار نیز در قالب بازآموزی در این کنفرانس شرکت کردند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس بین المللی کنترل ریلیز ایران گفت: برگزاری این گونه برنامه ها در بهبود روند مطالعات و تحقیقات دارویی و تشویق داروسازان جوان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مهرداد حمیدی افزود: طبق ارزیابی صورت پذیرفته و اذعان شرکت کنندگان در این کنفرانس، سطح مقالات ارائه شده بسیار بالا بود و به طور کلی این کنفرانس چیزی از کنفرانس های بین المللی کم نداشت.

وی نوآوری های موجود در این کنفرانس را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امیداست این کنفرانس توانسته باشد تا گامی موثر در راستای تقویت فناوری های دارویی و توسعه دانش داروسازی در کشور برداشته باشد.

حمیدی با بیان این مطلب که باید برگزاری این کنفرانس های دو سالانه را تقویت کرد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی جلسه ای داوطلب برگزاری کنفرانس بعدی کنترل ریلیز شده است و این امر نیز به تصویب رسید. بدین ترتیب IcRC سال 1390 در جوار آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای فناوریهای نوین دارویی، جهت آشنایی هرچه بیشتر شرکت کنندگان با تجهیزات علمی، برگزاری شش کارگاه آموزشی شامل"‌ DSC، GPC ، LC/MS،‌ فلوسایتومتر،‌ AFM،‌ پارتیکل سایز آنالایزر و پارالل سنتنرایزر"‌ برنامه ریزی شد.